內地車市回暖汽車股造好 理想下周發布新車飆8%

繼蔚來(09866)近日發布智能電動中大型SUV ES7後，理想汽車(02015)亦計劃下周二(21日)發布新車款L9，並於8月開始交付，L9配備全自研增程系統，續航可達1315km。理想推新車獲大行唱好，加上有數據顯示內地車市回暖，汽車股今日(17日)普遍造好，其中理想飆8%表現最標青。

(理想汽車網頁截圖)

理想L9安全性增強 配備全自研增程系統續航達1315km



理想汽車近日宣布，將會在6月21日晚上8時舉辦理想汽車2022夏季發布會，屆時將會發布全新車型理想L9。據此前官方消息，理想L9車身整體應用高強度鋼和熱成型鋼的比例超過80%，電池包採用了側防護梁+鋁合金外殼組成的雙重防護，安全性更上一層樓；內部6個座椅均配備電動調節和加熱功能，前兩排的4個獨立座椅擁有座椅通風和SPA級十點按摩，右側二排座椅還配有小桌板和冷藏加熱雙用後排冰箱。

理想L9又配備全自研高效增程電動系統配合44.5kWh電池組，可實現1315km續航(CLTC工況)，並標配旗艦級的智能駕駛系統理想AD Max，採用高性能攝像頭作為主要感知來源。智能駕駛算力平台包含兩顆英偉達Orin-X處理器，總算力達到508Tops，雙處理器互為算力冗餘，使智能駕駛系統運行更穩定。

高盛：料理想ONE加L9年底月產量逾二萬 目標價160元



高盛指，L9是理想第2個車款，屬6座位SUV，預期每輛售價介乎45萬至50萬元人民幣，定價較現時的理想ONE高33%，相信兩個車款不存在互相競爭、蠶食對方銷售的風險。

高盛又指，L9將於常州工廠大規模生產，該廠今年底產能有望倍增至20萬部，估計L9產量將由初期2000部提升至年底6000部，假設廠房實行雙班制，理想ONE加L9的實際月產量有望逾2萬部，重申「確信買入」評級，目標價160元不變。

光大證券：料6月車市供需兩旺 理想推新車可成短期催化劑

另光大證券國際產品開發及零售研究部指，預計疫情逐步得到有效控制後，汽車產業鏈將加速恢復，隨著購置稅減徵正式實施，加上地方汽車刺激政策，普遍車企在5月份的產銷將按月回穩，並在6月份進入供需兩旺階段。現時投資者可積極把握行業景氣復甦及政策拐點，加上零部件短缺的問題開始緩解，相信新能源車的產銷量將會保持更快的上升速度。



光大證券認為，5月交付量按月大幅改善的理想汽車值得留意，雖然預計公司二季度的營運表現仍受疫情影響，不過公司繼2019年的理想ONE後，即將發布第二款車型L9，料可成為公司的短期催化劑。

中國汽車流通協會：本月第二周日均交易量同比負轉正增4.9%



另方面，據中國汽車流通協會數據，6月第二周汽車日均交易量5.78萬輛，環比上周增長3%，與去年同期相比增長4.9%，同比由負轉正。6月第一周日均交易量5.61萬輛，環比增長4%，同比下降0.29%。隨著上海、北京等地經營企業恢復正常運行，市場表現逐步回暖，從前兩周市場表現來看好於5月同期水平。

另6月1日至12日二手車交易量約為62.5萬輛，與5月份同期相比增長12%，增幅較明顯，預計全月交易量恢復到130至140萬輛，但恢復至今年疫情之前的交易規模還需一段時間。

Tesla美國所有車款加價 瑞信：交付期延長反映市場需求仍強



此外，美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)繼今年3月漲價兩次後，再提高美國市場銷售的所有型號車輛售價，以應對生產成本上升壓力。據特斯拉網頁顯示，美國銷售的Model Y長續航程型號電動車，加價3000至165990美元；Model X長續航加價6000至120990美元。公司較早時推遲至少一個月交付部分長續航程型號電動車。瑞信認為，特斯拉的加價行動可能影響民眾買車意願，但交付期延長反映市場對特斯拉車輛的需求仍然強勁。

值得一提，佔地5.86萬平方米的理想汽車產業園二期項目近期在北京順義舉行開工奠基儀式，預計明年底交付使用，建成後將成為理想汽車總部又一個集辦公、科技研發於一體的產業園區。理想汽車今日升7.69%收報133.1元，成交11億元。另小鵬(09868)升5.49%報107.7元，蔚來升2.64%報159.4元，比亞迪(01211)升0.76%報293元，吉利(00175)升2.47%報14.92元，長汽(02333)升0.38%報15.96元，廣汽(02238)升0.8%報7.58元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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