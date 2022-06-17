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《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強　中芯走勢改善回落可吼

17/06/2022

　　早前恒指季檢終於未有再納入科技股，著重行業多元化下加入航運股東方海外(00316)、汽車零部件股中升(00881)、鋁業股中國宏橋(01378)及晶片股中芯(00981)，擴大恒指行業光譜圖。無獨有偶，恒指公司新加入4隻藍籌股所涉及行業都為中央政策重點扶持行業，相信新安排亦有利於減輕科技股對恒指影響。

 

（中芯網頁截圖）


業績顯示中國市場擴大　足以填補北美失去收入


　　4隻染藍新貴之中，中芯今年首季業績表現亮眼，純利約4.47億美元，較去年同期多賺超過1.82倍，毛利7.5億美元，按年大增兩倍。集團於首季業績中提到次季業績收入指引，因為部分工廠的歲修延至次季期間，加上疫情影響上海工廠產能，預期第二季收入將按季增長1至3%，毛利率料維持約在37至39%。


　　儘管外界一直憂慮中芯於中美角力之中會持續受壓，但首季業績已反映中美關係對中芯業績影響不大；業績提到，首季來自北美洲的收入佔總收入19%，去年同期則為27.7%，但即使北美收入下降，總收入仍按年升約67%，反映剩餘地區包括中國內地和香港等地都能填補所失去的北美市場收入，甚至乎帶來增長，亦顯示中國對於晶片的需求強勁。


國家牽頭研究元宇宙　中芯處產業鏈上游將受惠


　　本月初深圳市發改委等部門發布《深圳市培育發展半導體與集成電路產業集群行動計劃(2022-2025年)》，當中提到於2025年，產業營收將達到2500億元人民幣，形成3間以上營收超過100億人民幣和一批營收超過10億人民幣的企業，亦將會規劃建設4個以上專業集成電路產業園。


　　此外，中國信通院剛於本月16日公布與華為、百度(09888)、京東方(深:000725)及商湯(00020)等70間企業組建虛擬現實與元宇宙產業聯盟(XRMA)，聯盟將會由技術產業、經濟活動等方面研究元宇宙涉及的技術路徑與產業發展的可行性。過去大型科網企業在監管風暴之中都未有大舉發展元宇宙，今次由國家牽頭研究元宇宙產業，相信中長線而言，中芯處於元宇宙產業鏈上游位置將會受惠。


　　中芯股價於5月下旬開始有所改善，自2月以來再度企穩廿天線之上，建議於廿天線17.5元附近位置買入，上望目標21元，跌穿15.9元止蝕。

 

中芯今日(17日)升1.69%收報18.08元。(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

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