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【陶觀天下】美聯儲激進加息　歐央行審慎保債

20/06/2022

　　美聯儲宣布加息75基點，是自1994年以來幅度最大的加息，並表示7月底議息會議應該仍會加息半厘或75基點，以遏制處於40年高點的通脹。假如較樂觀的情況出現，9月加息幅度會否下降至半厘 ? 聯儲的做法會否進一步重擊經濟與市場 ? 在全球央行加碼緊縮政策的背景下，眼下依然無止境購債的日本央行，無疑正成為最大的另類。日圓會否再次面臨拋售壓力 ?新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。
 
　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

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