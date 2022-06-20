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【虛幣世界】比特幣周日反彈16%　惟仍處2萬美元關口拉鋸

20/06/2022

　　為壓抑40年來最高通脹，美國聯儲局本月意外加息0.75厘，Fedwatch反映利率期貨市場預期7月份再加息0.75厘的機會率達到92.1%。

 


　　克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，美國經濟衰退風險正在上升，且需要幾年時間才可達到2%的通脹目標。美國財長耶倫亦指出，美國5月份通脹率升至8.6%的40年來最高，反映物價壓力正在變得根深蒂固，並打破了對通脹開始回落的期望，也推動聯儲局採取了1994年以來幅度最大的一次加息。她又表示，「高到無法接受的物價」在今年全年可能都會伴隨著消費者，但強勁的個人財務狀況將防止經濟陷入衰退。

 

緊縮貨幣政策不利虛幣世界

 

　　美息預期進一步攀升，虛擬貨幣受壓，比特幣連跌12天後回穩，比特幣在上周六（18日）一度失守2萬美元關口，最低跌至17599美元，其後逐步回升，雖然在本周日曾上升16%，並在周一（20日）亞洲市早段曾升至20700美元水平，惟其後再度下跌，並再度失守2萬美元關口。

 

　　以太幣曾觸及881美元的低位，其後亦上漲26%至1140美元，從Avalanche到Solana等其他虛幣世界亦上漲。

 

　　專注於虛幣世界的對沖基金Pantera Capital合夥人Paul Veradittakit表示，市場開始觸及機構投資者認為是買入時機的底部附近。但仍有分析指，虛幣世界反彈也許只是曇花一現，在全球主要央行採取緊縮政策貨幣下，對虛幣世界造成阻力，而其內部的危機引發了投資者擔心日益擴大的困境。事實上，比特幣6月至今仍然下跌逾30%，較去年11月創下的歷史高點更下跌約70%。

 

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