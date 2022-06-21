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【虛幣世界】美股休市加密貨幣暫喘定，比特幣企二萬美元

21/06/2022

　　隔晚美股因假期休市一天，為加密貨幣市場帶來喘定位置，比特幣在20000美元關口暫時企穩，而以太幣反彈了約 2%，約在1100美元水平；其他主要山寨幣與FTT一度上漲超過9%。金融服務公司Hargreaves Lansdown高級投資和市場分析師Susannah Streeter表示，隨著投資者逃離加密世界及風險資產，比特幣仍然受到擔憂的打擊。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20605.11元(美元．下同)，升0.15%(24小時比較．下同)；以太幣現報1124.90元，跌0.29%；艾達幣報0.4916元，升0.02%；瑞波幣報0.3236元，升0.31%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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