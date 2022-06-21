《午市前瞻》專家指恒指維持上落市，公用股防守力削弱轉吼領展

恒生指數半日收報21466，升302點或1.43%，主板成交619.42億元。恒生中國企業指數報7512，升112點或1.52%。恒生科技指數報4726，升69點或1.49%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報378.4元，升7.6元或2.05%，成交25.72億元;阿里巴巴-SW收報104.9元，升0.5元或0.48%，成交24.28億元;美團收報199.2元，跌0.2元或0.1%，成交17.97億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(資料圖片)

衰退憂慮對匯控負面影響大

英倫銀行官員預告須加大加息幅度以對抗通脹，上午匯控(00005)曾升超過4%，渣打(02888)亦升近4%。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，匯控總部位於英國，若英國提高加息幅度，會對銀行當地投資業務帶來正面影響，主要受惠於息差擴闊。但他提到，現時環球市場受高通脹影響，各國央行邁入加息周期，令市場憂慮經濟陷入衰退，反而對國際銀行股而言屬不利因素，更會蓋過息差擴闊帶來的正面因素。



曾永堅認為，經濟衰退憂慮繼續發酵將不利銀行股表現，故匯控目前反彈亦難以持續。他分析指，匯控由年初58.19元高位至今一直走下坡，至本月初亦見受制於百天線，故目前匯控逼近百天線亦有較大機會遇阻。



中電失去公用股的應有優勢



中電(00002)發布盈警震撼市場，預期中期將錄得綜合虧損，集團指主要是由於澳洲業務帶來的挑戰。曾永堅指，中電上市以來未曾發布過盈警，故今次盈警碓實令市場為之驚訝，因為上一份業績令市場憧憬澳洲業務的最壞情況已過，但目前顯示澳洲業務仍未能改善。



曾永堅解釋，公用股於市場避險作用的主要原因，在於公用股有穩定盈利以及穩定的現金流，隨之而來是穩定的派息。但當公用股業績出現差池，市場會關注相關負面情況能否於短期內扭轉，否則市場會擔心派息是否仍能維持其股價吸引力。



曾永堅指外圍央行持續加息，而目前中電的預期息率只有4厘左右，相對息率吸引力其實不大。他回顧年初煤氣(00003)停派紅股事件已令市場對公用股初有戒心，開始關注全球經濟狀況對公用股影響。曾永堅提到，若全球經濟出現更嚴重調整，環球股市亦會跟隨向下，「要錢唔要貨」下公用股都難以獨善其身，更遑論充當避險股。

領展置富產業守性強



曾永堅提到公用股之外，若要部署防守性強股份可選REITS（地產投資信託）股份，如領展(00823)及置富產業信託(00778)，受惠於本地消費的剛性需求，將較不受環球經濟衰退因素拖累，而且派息亦相對穩定。

全球央行正開展加息周期，曾永堅指市場對加息引發的經濟衰退憂慮，預期於未來一至兩個月仍會持續，儘管中港股市受惠於中國經濟見底憧憬，但外圍負面氣氛仍會限制港股升幅，故恒指短期內難擺脫20700至百天線21800的區間上落。

匯控股價今早一度急升4%，現已重返50天線以上。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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