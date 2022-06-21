【減持潮】新東方在綫遭騰訊清倉式減持 騰訊系須小心？

新東方在綫(01797)近日走勢顛沛流離，過去兩日自高位33.15元腰斬近49%。原來，公司主要股東–-騰訊(00700)為一大推手。據港交所股權披露顯示，騰訊上周合共減持新新東方在綫逾7460萬股，套現近7.2億元。

事實上，騰訊年內頻頻減持上市企業，先後減持京東集團(09618)、美國上市的Sea、眾安在綫(06060)及新東方在綫，騰訊系內股份要小心？



新東方在綫宜吼位離場



自從內地推出針對教培行業的「雙減」政策以來，教育股股價一直低迷，新東方在綫為其中之一。不過，旗下雙語直播帶貨平台爆紅，可謂一石激起千重浪。新東方在綫自本月10日起連日大成交抽升，五日一度累升6.4倍，高見33.15元，創逾一年半新高。



當市場對新東方在綫轉型充滿憧憬，冷不防「螳螂捕蟬，黃雀在後」，騰訊乘機先後於上周三（15日）和周四（16日），以平均價9.6168元和9.6755元減持新東方在綫3561萬股和3899萬股，持股量由9.04%大削至1.58%。



騰訊早於2016年成為新東方在綫的股東，當時參與A輪融資認購9041.6萬股，每股實際成本為0.5627美元（折合約4.42元）。及至2019年新東方在綫上市時，騰訊為第二大股東。騰訊持貨6年，帳面一度虧損36%；惟如今大手減持後，帳面轉賺約3.3億元。



不過，騰訊上季純利已達234.13億元人民幣，區區投資獲利3億元可謂不足掛齒。另外，有傳騰訊成立擴展實境XR部門，正式將資金押在虛擬世界的元宇宙概念上；騰訊半日彈2%。



至於新東方在綫，半日雖然跌勢喘穩，但據報多路資金近日趁高減持。輝立證券董事黃瑋傑認為，股份投機氣氛濃厚，建議投機者於買入後，帳面蝕10－15%應離場。



新東方在綫上周高見33.15元後連續兩日腰斬近49%。（《經濟通HV2報價系統》）



騰訊減持潮陸續有來？



所謂「見微知著、落葉知秋」，觀乎騰訊年內頻頻減持投資企業，減持潮陸續有來？



騰訊去年底破天荒宣布實物分派京東集團，變相減持京東，持股量由17%降至2.3%。騰訊於1月20日除淨，京東當日收市價為294.886元，至今累跌近14%。換言之，騰訊可謂避過這場跌浪。



不過，減持京東的意義在於騰訊的減持潮經已展開。今年1月，騰訊減持新加玻電商、在美國上市的Sea，持股量由21.3%降至18.7%，套現逾30億美元。本月15日，騰訊於場外減持眾安在線2717.8萬股，持股量由10.01%降至8.09%，套現6.66億元。



翻查騰訊上季業績，集團的現金及現金等價物為1888.26億元人民幣，另有定期存款及其他流動資金1152.42億元人民幣；債務淨額按季減少至110億元人民幣。集團解釋，債務淨額改善主要由於產生的自由現金流及處置若干上市投資公司權益的現金流入所得。騰訊首席戰略官James Mitchell在首季業績會上已開宗明義地表示，未來不排除會退出更多上市公司投資，作為風險管理的手段。



早有分析指，騰訊頻頻減持與擺脫「壟斷」之污名有關。投資者須多加留意騰訊系股份，包括美團(03690)、快手(01024)、嗶哩嗶哩(09626)等。

撰文：經濟通通訊社記者葉嘉兒

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