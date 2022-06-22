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【虛幣世界】加密貨幣走勢企穩，惟市場情緒仍然悲觀

22/06/2022

　　隔晚美股市場大致造好，加密貨幣市場回穩，比特幣約在20600美元水平，以太幣維持升勢，不過分析師相信市場情緒仍然悲觀，並指出波動性上升可能與大型投資者買入近期價格下跌和潛在條件的持續有關，包括全球動盪、價格上漲和衰退困擾，這些都困擾著加密貨幣市場。分析師表示，投資者感到害怕，在有確鑿證據表明經濟已經出現更持久的好轉之前，他們已經採取了防禦姿態。


　　上個月TerraUSD 穩定幣 (UST) 的崩潰以及最近涉及DeFi借貸平台事件，加上加密貨幣對沖基金三箭的慘敗進一步加劇了市場的擔憂。數字投資管理公司 Arca 的首席投資官Jeff Dorman表示，某種意義上說，這並不是史無前例的，他們在短時間內發生了多次30%到50%的變動；但從歷史上看，這是第一次與各地發生的壞事一起發生，這在歷史上很糟糕。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20660.96元(美元．下同)，跌0.30%(24小時比較．下同)；以太幣現報1119.07元，跌0.60%；艾達幣報0.4740元，跌1.52%；瑞波幣報0.3260元，跌1.03%。
　
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