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《午市前瞻》專家指港股20700有支持 煤炭股短線未必大升

22/06/2022

　　恒生指數半日收報21291，跌267點或1.24%，主板成交639.2億元。恒生中國企業指數報7437，跌112點或1.49%。恒生科技指數報4640，跌119點或2.5%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690);阿里巴巴-SW收報103.4元，跌2.4元或2.27%，成交24.71億元;騰訊控股收報376.2元，跌4.8元或1.26%，成交21.81億元;美團收報193.4元，跌7.8元或3.88%，成交20.62億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

 

(中國神華官網截圖)

 

　　恒指今天低開89點報21469，早段跌幅曾擴大至逾250點。財經分析員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指短線回調壓力不會太大，6月中旬數度在20700現支持，估計在20700至100天線21800水平上落。他續指，投資者本周宜留意美國陸續公布在就業、製造業等經濟數據，以及中美貿易談判進展。


神華短線反彈阻力26.8元


　　國務院總理李克強在河北省高碑店、涿州考察。他表示，現在正是迎峰度夏關鍵時期，要釋放煤炭先進產能、能開盡開，落實長協煤供應，進一步加強電力保供，堅決防止拉閘限電，保障經濟運行和基本民生。


　　部分煤炭股股價早段受消息刺激，當中蒙古能源(00276)曾升逾27%、南南資源(01229)最大更曾升逾58%，久泰邦達(02798)逾30%，神華(01088)、兗礦(01171)、中煤(01898)就靠穩。


　　李偉傑表示，中焦協在6月市場分析會上，提到堅持虧損不生產，沒有利潤不銷售的原則，惟煤炭企業過去一年獲利豐厚，而中央近期不斷提到要保供電，相信煤炭企業仍會配合國策加大生產量。他續指，煤炭股已累積不少升幅，國策方向又傾向增加煤炭供應，短線料不會有太大上升空間。


　　部署方面，李偉傑指神華目前仍受制於50天線，而在今年3月曾有數天失守50天線，但很快失而復得，估計50天線是短線較重要的防守位，反彈阻力就留意26.8元。

 

中國神華周一下試100天線見支持後反彈，暫受制50天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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