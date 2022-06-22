受累疫情大行齊唱淡 新博彩法通過難阻濠賭股下挫

澳門立法會昨日(21日)通過新《博彩法》法案，為澳門博彩業帶來更多確定性，惟澳門近日再現新冠病毒感染個案，當地宣布收緊出入境措施，並啟動全民核酸檢測，至今累計已有數十宗個案，大行紛吹淡風，摩通預期未來數周澳門博彩收入將跌至近乎零，部分博企流動性令人擔憂，加上今日(22日)午後大市跌幅擴大，令一度逆市靠穩的濠賭股收市普遍下挫。

(金沙網頁截圖)

賭牌上限6個批給期不多於10年 中介只可服務一間承批公司

新《博彩法》法案訂明賭牌批給上限6個，禁止發副牌，批給期不多於10年，最多可延長3年；未來管理公司只能收管理費，不能與娛樂場分享利潤或收取佣金。法案建議每一博彩中介僅可於一間承批公司內從事博彩中介業務，以收取佣金方式提供服務，不得以任何方式與承批公司分享娛樂場的收入。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，「一對一」方式確保承批公司和中介關係更明晰，財務關係更清楚，防止中介無限擴張。博監局局長何浩瀚則稱，「一對一」做法能更好地監管中介業務，過去承批公司對開設於其場內的貴賓廳參與度不高，現規定承批公司有監管義務，將來更好監管中介，使博彩業健康發展。

澳門增至65宗確診 全民檢測34個混合樣本陽性

另方面，澳門應變協調中心公布，截至今日新一輪疫情確診個案增至65宗，而全民核酸檢測已在昨日中午結束，共有67萬多人次接受採樣，有34個10混1樣本初檢呈陽性，部分仍在複檢中，另今日會安排全民抗原檢測，亦會劃區做核酸檢測。

本港方面，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增1323宗本地確診，另有124宗輸入個案，連續8日破千。張竹君昨日又指正注視澳門疫情，或會調整入境措施。內地疫情則持續緩和，昨新增22宗本土個案，其中北京佔6宗，上海佔8宗。

大華繼顯：博彩業基本面復甦難捉摸 降金沙銀娛目標價

大華繼顯發表研究報告指，鑑於北京的新冠病毒清零政策，澳門博彩業基本面的復甦仍然難以捉摸，不過即使在收入接近於零的情況下，其覆蓋的公司也有足夠的現金維持到2023年首季，而博彩法案的修訂工作進展順利，應有助於下半年估值回升。不過，只有當中國明顯擺脫封城或公布明確的退出策略時，該行業才有重新估值意義，下調行業評級至「減持」，首選金沙(01928)，惟將其目標價由27元下調14.1%至23.2元，維持「買入」評級；另將銀娛(00027)評級由「買入」下調至「持有」，目標價由47元下調8.1%至43.2元。





摩通估澳博金沙流動性僅撐9個月 瑞銀料7月中前不會放寬防疫

摩通則指，澳門此波疫情為2020年3月以來最嚴重的爆發，雖然澳門賭場現時仍維持營業，但對其未來幾星期賭收跌至接近零的狀態並不感到意外。假設未有額外資金，在零收入下，澳博(00880)及金沙的流動性只可支撐9個月的營業，而永利澳門(01128)、美高梅(02282)及新濠(00200)則可支撐1.5至2年，銀娛則可支撐5年。若加上續牌費用約50億澳門元，澳博的流動性只剩下1個月，而金沙只剩下6個月，不過金沙母公司資本強勁，而澳博母公司亦計劃向其提供50億港元貸款，目前並不太擔心。



另瑞銀指，澳門自本月19日發現最少12宗新冠個案，隨即收緊邊境管控，由澳門往珠海需持有24小時核酸檢測陰性證明，並在珠海進行7日家居隔離及7日自主健康管理。料澳門未來3至4周的日均賭收，將由現時的1億澳門元跌至低於5000萬澳門元，並估計當局於7月中旬前不會放寬防疫。預期濠賭股對有關新聞反應負面，惟銀娛因流動性狀況良好，料可跑贏同業。

匯證：敲定新博彩法帶來確定性 惟市場情緒仍受疫情影響



此外，匯證表示，澳門出現新一輪疫情，政府隨即收緊出入境管控，包括離境核酸陰性檢測證明縮短至24小時；由於旅遊管制加上展開3日全民檢測，預期澳門博彩業近期數據仍然非常疲弱，惟澳賭股股價已反映今年行業復甦有限的預期，而據流動性分析顯示6間博企在零收入的情況下可維持營運至少10個月。



匯證又指，澳門敲定新博彩法最終草案，為行業帶來更多的確定性，新建議的影響亦相對中性，當中博彩稅上調1個百分點及收緊資本要求為意料之外，但影響仍屬可控。預計於6月23日與博企簽約延長賭牌，對此持正面看法，但市場情緒短期仍可能受到疫情及潛在簽證限制影響。匯證繼續看好金沙，因風險回報吸引，維持「買入」評級，目標價21.5元。

金沙今日跌1.22%收報14.54元，銀娛跌1.46%報40.45元，永利澳門跌1.35%報4.37元，澳博跌2.56%報3.04元，新濠跌2.33%報5.03元，美高梅無升跌報4.02元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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