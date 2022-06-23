【虛幣世界】市場關注鮑威爾言論，加密貨幣價格微跌

市場繼續關注聯儲局主席鮑威爾言論，他表示將會持續加息直至通脹回落，美股輕微收跌，德意志銀行首席執行官以及花旗集團分析師異口同聲表示，經濟衰退的可能性為50%。分析師批評指，聯儲局對經濟的的反應太慢，迫使其採取刺激經濟收縮嚴厲措施。

加密貨幣走勢普遍窄幅上落，其中比特幣跌至20000美元水平附近，以太幣跌至1080美元附近，加密軟件提供商Shipyard Software首席執行官馬克·盧裡 (Mark Lurie) 表示，如果美聯儲在今年早些時候認真對待「暫時性」通脹而不是輕描淡寫，情況會更好。最差的情況是，鮑威爾很可能再次淡化衰退的風險，這對於加密貨幣短期來說是個壞兆頭，其中在早期買入比特幣下跌的投資者，在本周可能意識到不會有快速復的經濟蘇，所以令幣價回落至2萬美元。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20425.67元(美元．下同)，升2.19%(24小時比較．下同)；以太幣現報1081.01元，升2.94%；艾達幣報0.4712元，升2.57%；瑞波幣報0.3280元，升1.77%。



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