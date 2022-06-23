  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】市場關注鮑威爾言論，加密貨幣價格微跌

23/06/2022

　　市場繼續關注聯儲局主席鮑威爾言論，他表示將會持續加息直至通脹回落，美股輕微收跌，德意志銀行首席執行官以及花旗集團分析師異口同聲表示，經濟衰退的可能性為50%。分析師批評指，聯儲局對經濟的的反應太慢，迫使其採取刺激經濟收縮嚴厲措施。

　　加密貨幣走勢普遍窄幅上落，其中比特幣跌至20000美元水平附近，以太幣跌至1080美元附近，加密軟件提供商Shipyard Software首席執行官馬克·盧裡 (Mark Lurie) 表示，如果美聯儲在今年早些時候認真對待「暫時性」通脹而不是輕描淡寫，情況會更好。最差的情況是，鮑威爾很可能再次淡化衰退的風險，這對於加密貨幣短期來說是個壞兆頭，其中在早期買入比特幣下跌的投資者，在本周可能意識到不會有快速復的經濟蘇，所以令幣價回落至2萬美元。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20425.67元(美元．下同)，升2.19%(24小時比較．下同)；以太幣現報1081.01元，升2.94%；艾達幣報0.4712元，升2.57%；瑞波幣報0.3280元，升1.77%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

20.400

異動股

00002

中電控股

65.150

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

152.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 20.400
  • 00002 中電控股
  • 65.200
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 150.400
  • 00175 吉利汽車
  • 16.120
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 120.200
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 51.350
  • 目標︰$58.00
  • 00992 聯想集團
  • 7.360
  • 目標︰$8.30
  • 02005 石四藥集團
  • 3.720
  • 目標︰$4.15
  • 01876 百威亞太
  • 21.150
  • 目標︰$22.60
  • 00285 比亞迪電子
  • 19.480
  • 目標︰$23.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 105.000
  • 00700 騰訊控股
  • 375.000
  • 00388 香港交易所
  • 361.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 190.600
  • 00002 中電控股
  • 65.200
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 34.600
  • 目標︰$40.00
  • 01696 復銳醫療科技
  • 13.480
  • 目標︰$14.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.410
  • 目標︰$9.58
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2022 09:24  《異動股》小鵬高開4%，中央促加大支持汽車消費政策，車股造好

23/06/2022 09:03  金管局紐約時段再承接近86億港元沽盤

23/06/2022 08:56  【國務會議】李克強:加大汽車消費支持政策，料增相關消費2千億

23/06/2022 08:39  《ＩＰＯ反應》快狗打車(02246)公開超購約3倍，人人有份

23/06/2022 08:14  【大國博弈】戴琪:撤對華關稅控通脹作用有限，需新工具應對不公

23/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒４億人幣，買理想沽安踏

23/06/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】瑞信降多隻賭股目標，僅新濠國際維持看７﹒６元

17/06/2022 18:15  《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強，中芯走勢改善回落可吼

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】市場關注鮑威爾言論，加密貨幣價格微跌
人氣文章

新聞>財經熱話

受累疫情大行齊唱淡　新博彩法通過難阻濠賭股下挫
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》美國啟涉疆產品禁令　滬指終失三千三　萬億成交斷纜
品味生活
生活
人氣文章

我家私房菜．韋太

大澳特產！清新鮮甜「節瓜花菇燜魚肚」！魚肚爽滑不腥，鹽爆和砂爆魚肚有何分別？
人氣文章

市場最熱點

【美股篇】黃偉康：反彈來了！把握逃生門？家樂氏擬分拆　加息環境宜部署食品股？
人氣文章

行政人員

遙距工作成職場新常態！企業紛紛往海外徵才！如何支薪、做人力管理？留意5點！
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

珍寶是真寶，抑或世代更替的消費品？ 斷層不僅在於文化，也在人文精神中
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

兩天限定！充滿藝術氣氛的醉人晚宴：聽悠揚音樂、呷頂級陳年香檳，品嘗海螯蝦香檳啫喱魚子醬、香軟法國巴巴拉鴨、甘香鵝肝
人氣文章

後起之秀．Zoe_Normalchic

真正的90年代女神，連Johnny Depp也著迷！回顧精靈系女神Winona Ryder的歌德風穿搭！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疫下公院手術輪候時間長？私院推資助計畫為患者換膝，60歲以上毋須經濟審查？手術費幾多？
人氣文章
植牙後懶護理？患牙周病更難醫！牙醫：電解療法深層清潔助控制病情，2分鐘搞掂！
人氣文章
乳糖不耐症需戒掉所有乳製品？5款低乳糖乳製品推介！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 09:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 09:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 09:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2022 09:34
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/06/2022
【虛幣世界】市場關注鮑威爾言論，加密貨幣價格微跌
人氣文章財經熱話22/06/2022
受累疫情大行齊唱淡　新博彩法通過難阻濠賭股下挫
人氣文章中國故事22/06/2022
《神州經脈》美國啟涉疆產品禁令　滬指終失三千三　萬億成交斷纜
人氣文章香港政情22/06/2022
【特區新班子】李家超公布新一屆行會成員名單　葉劉擔任召集人
人氣文章財經熱話22/06/2022
【尋高息記】中電煤氣都「信唔過」　可以吼D乜？！
人氣文章FOCUS22/06/2022
【FOCUS】華南暴雨華北酷熱　氣候危機再響警號
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金