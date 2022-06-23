  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

夏日炎炎兼逢疫情緩和　啤酒股齊飲勝邊隻最醒？

23/06/2022

　　夏天為啤酒股傳統旺季，近日天氣炎熱，又適逢內地疫情緩和，上海亦已解封，社會活動逐漸恢復正常，三隻啤酒股華潤啤酒(00291)、青島啤酒(00168)及百威亞太(01876)近期股價向好，今日(23日)均跑嬴大市，其中潤啤最受大行看好，而百威及青啤看來也有可取之處，究竟哪隻最值博呢？

 

 

(華潤啤酒網頁截圖)

 

花旗：料潤啤第3季銷售增長加快　國聯證券：料高端啤酒佔比續增


　　花旗近日發表報告指，預計中國6月至8月的消費數據將波動，積壓的需求或弱於預期，建議投資者在今年第三季增持優質且估值具有吸引力的大型消費股，包括潤啤及蒙牛(02319)。花旗指潤啤多方面成本控制努力下，2022年全年毛利率可能維持或同比取得增長。相較百威亞太年初至今表現，以及青啤早前遭配股減持，預測投資者對潤啤較有買入興趣，加上重開及啤酒消費旺季，預測潤啤第3季銷售增長速度重新加快，以及持續高端化，予潤啤「買入」評級，目標價67.1元，另予青啤「中性」評級，目標價72.5元，予百威亞太「買入」評級，目標價29.8元。

 

　　國聯證券亦首予潤啤「買入」評級，考慮到高端化持續推進，逐漸進入利潤兌現期，並參考可比公司估值，目標價64元。作為國產啤酒龍頭，公司市佔率25%，銷量居行業第一。當前啤酒行業高端化步入深水區，結構升級仍有空間，而公司產品方面聯手喜力推出高端4+4組合，品牌方面依靠多元化營銷拉高品牌調性，渠道方面轉向更加適合運作高端品的大客戶模式，前期運作和布局基本完善，預計未來高端啤酒銷量佔比持續增長。

 

高盛看好潤啤市佔提升定價能力佳　摩通建議增持潤啤青啤


　　高盛則指，雖然中國消費市場短期內存在挑戰，例如消費能力減弱、通脹風險、今年上半年基數較高等，但相信年底或明年初將會出現拐點，原因是有較低的按年基數、就業和經濟活動改善、以及通脹更可控，據從行業了解，5月下半月生意開始改善。高盛看好市佔提升、定價能力佳及增強成本結構公司，包括潤啤及李寧(02331)等。


　　另摩通近日發表中國市場下半年展望報告，認為中國股市將較亞洲新興市場和全球變得更加引人注目，因中國對經濟具刺激空間，料能在控制通脹的同時降低融資成本，給予MSCI中國指數基本情境下今年年底目標為116點，建議增持優質價值及優質增長股，包括潤啤及青啤。

 

大摩升青啤評級及目標價　林家亨：潤啤最值博或升至60元

 

　　此外，大摩最新將青啤評級由「減持」升至「持平」，目標價由64元升至75元；潤啤則維持「增持」評級，目標價由64元降至60元；百威亞太亦維持「增持」評級，目標價由29元升至30元。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，潤啤股價似乎形成圓底慢慢升上來，正走右邊倒轉肩頭的右肩，如果完成U形反彈，股價有機會升上60元，三隻啤酒股中以潤啤最具值博率。

 

百威海外業務佔比高疫情影響較小　青啤遭復星清倉料減沽壓

 

　　看來潤啤最多人看好，不過百威亞太及青啤也各有賣點。內地多個省市在今年上半年相繼爆發疫情，儘管疫情暫時受控，但看來內地業務佔比高的啤酒股投資風險較大。潤啤及青啤的收入幾乎全來自國內市場，而百威亞太的業務重心雖然也在中國，但包括日本、韓國及新西蘭等地去年收入佔比亦達18%，其海外業務比例最高，對內地疫情敏感度亦最低。百威今年首季純利按年升近三成至3.02億美元，收入雖僅升0.4%，但韓國收入升10.3%，集團就指中國銷量下跌被韓國強勁表現所抵銷。


　　至於青啤，早前已被復星國際(00656)清倉，復星過去一年已多次減持青啤，曾為公司股價帶來壓力，現時潛在不利沽壓消失，料對股價有相當幫助，再加上偏向大眾化路線，在封控解除下業務或能搶先復甦。

 

　　潤啤今日升3.54%收報52.7元，成交4.09億元；青啤則升1.5%報71.05元，成交1.19億元；百威亞太升3.17%報21.15元，成交1.59億元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 


重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此



其他啤酒股相關新聞：
【大行炒D乜】瑞信狠削多隻濠賭目標價　大摩點評啤酒股
《Ａ股焦點》原奶價格將創紀錄新高，乳業股漲，天潤乳業升１％
復星國際：可用資金充足，續以各種方式提前管理債務
《異動股》潤啤（００２９１）升逾３％，報５２﹒４５元
《異動股》百威亞太升逾３％突破２５０天線，報２１﹒１５元

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

154.200

異動股

01797

新東方在綫

18.180

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

108.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 154.200
  • 01797 新東方在綫
  • 18.180
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.000
  • 00175 吉利汽車
  • 16.840
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 127.000
股份推介
  • 01211 比亞迪股份
  • 310.000
  • 目標︰$325.00
  • 00005 滙豐控股
  • 50.650
  • 目標︰$58.00
  • 00992 聯想集團
  • 7.320
  • 目標︰$8.30
  • 02005 石四藥集團
  • 3.790
  • 目標︰$4.15
  • 01876 百威亞太
  • 21.150
  • 目標︰$22.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.000
  • 00700 騰訊控股
  • 375.000
  • 00175 吉利汽車
  • 16.840
  • 01211 比亞迪股份
  • 310.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 192.600
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 35.100
  • 目標︰$40.00
  • 01696 復銳醫療科技
  • 13.800
  • 目標︰$14.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.750
  • 目標︰$9.58
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2022 16:54  《盤後部署》中央政策推動汽車股報捷，比亞迪短線較值博！

23/06/2022 14:12  【新冠肺炎】澳門下午五時起禁堂食，多類娛樂場所關閉

23/06/2022 14:34  據報騰訊下半年再裁員，所有事業群至少減一成，波及微信視頻號等

23/06/2022 11:24  總商會料下半年本港經濟較上半年好，加息未至令樓價大幅下調

23/06/2022 15:54  【新冠肺炎】澳門博監局:病例軌跡無關連，暫不封閉涉事娛樂場

23/06/2022 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４億人幣，買理想沽中移動

23/06/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】瑞信狠削多隻濠賭目標價，大摩點評啤酒股

17/06/2022 18:15  《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強，中芯走勢改善回落可吼

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

夏日炎炎兼逢疫情緩和　啤酒股齊飲勝邊隻最醒？
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中央再助力汽車消費　多地推「房票」政策　A股大漲
人氣文章

新聞>財經熱話

內地再推新政救市樓市有起色　內房股普遍造好
品味生活
生活
人氣文章

廣告背後．袁靜

泰國催淚炸雞廣告！Deepfake技術讓女主角與聽障母親重聚！科技改善生活，還可彌補人生遺憾？
人氣文章

時事要聞

故宮館特別門票已售逾8成 部分珍品展期僅1月 最大展廳重組乾隆生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

加息潮下買高息股？
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

請珍惜伴侶真情流露的「三八嘴臉」！由曾經「無所不談」變成「無話可說」，雙方之間錯過了多少？
人氣文章

一分鐘閱讀．李怡

如何應對無知與自負之愚？建立「常識的防線」！歷史學家塔奇曼：在沉浸式閱讀中，看清歷史真面目
人氣文章

Fashion

連卡佛年中大減價！Strathberry、Jacquemus、Hereu小眾手袋低至4折，有個性兼具設計味，值得入手！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
一文學識揀夏天當造水果！水蜜桃果溝淺＝軟綿香甜？唔使拍打，一望西瓜椗就知靚唔靚？火龍果、榴槤點揀？
人氣文章
35年的經典！復修版《秋天的童話》7月放映！回味靚人靚衫靚景！「船頭尺」發憤圖強的結局是好是壞？
人氣文章
心悸、氣喘？可能是心房顫動！醫生：中風機會高5倍！65歲以上三高長者宜盡早檢查
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 20:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/06/2022
夏日炎炎兼逢疫情緩和　啤酒股齊飲勝邊隻最醒？
人氣文章中國故事23/06/2022
《神州經脈》中央再助力汽車消費　多地推「房票」政策　A股大漲
人氣文章財經熱話23/06/2022
內地再推新政救市樓市有起色　內房股普遍造好
人氣文章FOCUS23/06/2022
【FOCUS】鮑公放鷹債市懶理　何時轉軚有跡可尋
人氣文章財經熱話23/06/2022
《午市前瞻》大市成交減少惟市況不差 理想新車銷情佳不妨高追
人氣文章財經熱話23/06/2022
【車股比拼】比亞迪下月銷量井噴 股價或再戰新高？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金