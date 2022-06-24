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【虛幣世界】美科技股反彈，帶動加密貨幣普遍造好

24/06/2022

　　隔晚美股科技板塊造好，納指攀升，加密貨幣一同上揚，比特幣種返21000美元水平，以太幣亦重返1140美元位置，其他山寨幣亦表現良好，STORJ和POLY分別上漲超過30%和20%。Oanda Americas高級分析師Edward Moya表示，比特幣仍然是一種風險資產，在美國股市達成穩固底部之前，投資者都不會在加密貨幣基礎上進行交易。


　　另外有消息指，Solana區塊鍊網絡的利益相關者「Solana Labs」宣布，正在構建一款名為「Saga」的Web3手機。SOL幣價輕微上揚，現報38.28美元，升8.91%。   


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報21051.56元(美元．下同)，跌0.28%(24小時比較．下同)；以太幣現報1146.65元，升0.17%；艾達幣報0.4779元，跌0.44%；瑞波幣報0.3432元，升2.23%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
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