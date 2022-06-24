快狗打車GOGOX首掛潛水22% 管理層料未來仍有增長空間

快狗打車GOGOX(02246)周五（24日）正式於港交所(00388)掛牌上市，該股周五首掛開報21.5元，與招股價相同，其後一度升7.67%至23.15元，但午後由升轉跌，收報16.72元，較招股價低22.23%，每手200股不計手續費蝕956元。

快狗打車GOGOX(02246)掛牌上市（Tim攝）



快狗打車全球發售3120萬股，香港公開發售超購3.05倍，一手200股中籤率100%。上市定價21.5元，集資淨額5.67億元，聯席保薦人瑞銀、中金、交銀國際及農銀國際。



港交所疫情以來首次復辦實體上市儀式

港交所行政總裁歐冠昇（Tim攝）



港交所行政總裁歐冠昇於儀式後表示，很高興今天於金融大會堂舉行疫情以來首次實體上市儀式。他指出，快狗打車是間本土創立及集資的公司，很高興看到更多本土企業於港交所上市，見證本土企業的良好發展。



被問及港交所上半年新股市場疲弱，集資額及新股數量皆大跌，他指出，新股市場通常會受宏觀環境影響，過去數月環球投資情緒疲弱，港交所會繼續進行結構性改革，以維持港交所成為其中一個最具競爭力的市場及上市融資地。



他續指，現時有約180間企業已遞交A1上市申請，認為數字非常高，並接近歷史新高，因此對未來前景樂觀，期望未來將可舉辦更多上市活動。



長遠對貨運行業有信心 冀可盡快達收支平衡

快狗打車執行董事兼聯席行政總裁林凱源（左）（Tim攝）



快狗打車執行董事兼聯席行政總裁林凱源於上市儀式後表示，阿里巴巴(09988)等投資者及股東一直給予公司很大支持，以及協助了解國內外市場的發展趨勢，特別是阿里於物流上的部署很多，因此公司很多業務與阿里在不同國家都有合作空間。



他指出，貨運行業競爭一向都激烈，因此不太擔心，公司會做好自己的業務，又指公司今天成功上市證明一直以來堅持的信念及業務做得不錯。他指出，全球環境會繼續動盪，不過做生意不只是聚焦當下，而是放眼未來5-10年，長遠對整個貨運行業有信心，希望可盡快達收支平衡。



料未來仍有增長空間 疫情為公司帶來機遇



被問及公司的增長空間，他指出，公司於香港貨運行業的市佔率高，品牌亦深入民心，不過認為公司規模仍較小，仍有很多發展空間。他指出，公司一直有跟隨不同環境作演變，即使未來一段時間或出現競爭，但相信隨著東南亞地區電商行業及電子支付等行業發展，加上做好自己業務，公司將有增長空間。



他指出，公司在不同國家有不同收費方式，現時有部分營運中的國家未有收費，於疫情後會積極考慮收費時機，又指於新冠疫情期間公司的收入仍穩步上升，因此不擔心疫情的影響、反而疫後新常態為公司帶來很多機遇。

撰文：經濟通採訪組

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動