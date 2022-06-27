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【陶觀天下】歐洲浮現能源危機　聯儲展示緊縮決心

27/06/2022

　　美聯儲局主席鮑威爾在大幅加息後出席聽證會，表明決心要讓通脹回落，並堅持適度加息的大方向，實際上種種跡象顯示美國今年難見衰退，讓鮑威爾的鷹派立場有了底氣；歐洲能源危機已經迫在眉睫，部分歐盟國家甚至打算走回頭路，重新燒起煤炭，歐洲經濟滯漲甚至衰退恐成定局，歐央行有沒有好辦法？美元強勢讓日圓低處未算低，日本銀行上周買入了超過800億美元的國債，捍衛債券市場，但如此激進的印鈔行動會否造成風險？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

 
　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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