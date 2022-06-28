【虛幣世界】加密貨幣輕微下跌，市場仍在觀望中

隔晚美股輕微下挫，加密貨幣跟隨走勢，比特幣在21000美元樓下徘徊，以太幣亦受制於1200美元；其他加密貨幣方面，celsius(CEL)下跌超過 16%，UNI下跌近11%，而Polygon 為去中心化自治組織 (DAO) 推出隱私產品之後，MATIC曾一度抽升，不過目前回吐約6%%。



市場對於過去幾周的「大屠殺」雖然出現崩潰，但部分分析師仍在觀望並持樂觀態度，Arca Research首席投資官Jeff Dorman表示，上周數字資產出現20%-30%飆升，這些都是由最受打擊的行業、DeFi和NFT/遊戲領導，雖然這些飆升可能只是短線的「熊市反彈」。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20737.66元(美元．下同)，跌0.02%(24小時比較．下同)；以太幣現報1182.00元，跌0.88%；艾達幣報0.4832元，跌0.47%；瑞波幣報0.3527元，跌0.28%。



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