油價兩連升三桶油逆市造好 升勢未完可跟進？

國際油價連跌兩周，跌至近110美元見支持，繼上周五(24日)反彈約3%後，昨日(27日)再升近2%，連升兩日，帶動三桶油今日(28日)逆市造好，其中中海油(00883)更升逾3%。不過，市場正聚焦七大工業國集團(G7)峰會對俄羅斯石油實施新制裁進展，以及觀望石油輸出國組織與盟友(OPEC+)本周四(30日)會議的增產決定，美國經濟會否陷入衰退影響需求的憂慮亦揮之不去，油價走勢料持續反覆。儘管變數仍多，高盛卻預測油價今夏將上探140美元，不知油股是否可持續受惠呢？

(Shutterstock圖片)

美經濟數據勝預期兼兩產油國或減產 G7或對俄油設價格上限

昨日美國經濟數據優於市場預期，紓緩需求憂慮。美國5月份耐用品訂單按月升0.7%，優於預期升0.1%；5月待完成房屋銷售按月升10.7%至69.6萬，高於預期的59萬。 此外，兩個產油國利比亞和厄瓜多都警告可能因政治動盪而下調產量。紐約期油昨收市升1.95美元或1.81%，每桶報109.57美元。倫敦布蘭特期油收市升1.97美元或1.74%，每桶報115.09美元。

另方面，市場正聚焦G7峰會的進展，有美國高級官員透露，G7領袖預計今日在峰會上宣布聯手加強對俄羅施實行經濟制裁的新措施，包括對俄國石油出口設定價格上限，以抑制俄國可以繼續取得的資金。雖然此舉或可降低能源價格，但亦可能使市場短缺加劇，另也要視乎正大量購俄油的中國、印度及土耳其等國是否合作。此外，《路透》引述消息報道，OPEC+將在本周四的會議中決定8月產量按月增加每日64.8萬桶，與上次決定7月增產產量相同。

高盛：俄國減歐洲天然氣供應 油價今夏將上探140美元



高盛大宗商品研究全球主管Jeffrey Currie表示，近來油價下跌創造進場良機，因為能源領域投資不足，勢必會帶動油價攀高，而最近幾周歐洲遭俄羅斯縮減供應天然氣，原油勢必會成為替代品之一，預測油價將在今年夏季上探每桶140美元。



油業巨擘埃克森美孚石油公司首席執行官伍茲出席一場會議時則預測，油價將持續攀升，直至化石燃料生產投資回升。他又將石油和天然氣價格飆升歸咎對能源轉型速度的樂觀看法，指通過減產石油和天然氣以減少溫室氣體排放，使得全球能源需求未能獲得滿足。

美銀：倘美國經濟陷衰退 油價恐大跌三成至75美元



不過，美銀認為，由於美國通脹高企，以及加息影響，原油需求難以回升至疫前水平。倘美國經濟陷入衰退，料最壞情況油價大跌30%至75美元。不過，若然歐盟落實制裁俄油，令石油供應大減，而需求亦沒有下滑情況下，油價亦有可能衝高至每桶150美元。美銀對油價今明兩年預測平均值為102美元，基本假設是美國經濟沒陷入衰退。



另方面，內地成品油新一輪調價視窗將在今日開啟，據大宗商品資訊機構金聯創測預測，國內汽油價格有望每升下調0.22元，柴油價格每升下調0.25元，為年內第二次下調。今年以來伴隨國際油價持續上漲，國內成品油價漲多跌少，已歷10次上調。全部漲跌相抵後，年內汽、柴油零售限價仍分別上漲2720元/噸和2620元/噸。

高盛：中海油目標價升至14.9元 中石化受困內地價格上限



假設油價一如高盛所料再上探高位，哪桶油最值博呢？高盛近日就發表報告，預計今年下半年及明年布蘭特原油價格平均分別為每桶135和125美元，料亞洲上游石油和煉油股價格仍有上升空間。高盛將中海油目標價由14.3元上調至14.9元，中石油(00857)則由6元下調至5.9元，均維持「買入」評級。

不過，高盛同時將中石化(00386)評級由「中性」降至「沽售」，目標價由4元下調至3.2元，指因內地石油產品價格上限將壓制煉油利潤，而與同行和歷史上相比估值似乎較高。當油價上升到每桶100美元以上，中石化合併純利就會下降，因達至監管部門規定的石油產品價格上限。隨著盈利下降，料股息率將低於市場預期。



中海油半日升3.16%收報10.44元，成交8.89億元，連升兩日，累升5.88%；中石油則升2.15%報3.81元，成交1.36億元，同樣連升兩日，累升3.81%；中石化亦升0.85%報3.55元，成交1.34億元，兩日累升2.01%。

(經濟通HV2系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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