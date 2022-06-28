《午市前瞻》恒指裂口未必馬上回補 專家指騰訊無可能重見七百元

恒生指數半日收報22039，跌190點或0.86%，主板成交786億元。恒生中國企業指數報7763，跌53點或0.68%。恒生科技指數報4988，跌84點或1.67%。

恒生指數半日收報22039，跌190點或0.86%，主板成交786億元。恒生中國企業指數報7763，跌53點或0.68%。恒生科技指數報4988，跌84點或1.67%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報360元，跌18.2元或4.81%，成交108.52億元;阿里巴巴-SW收報116元，跌2.1元或1.78%，成交38.71億元;美團收報200.4元，跌4.6元或2.24%，成交24.17億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(騰訊官網截圖)

連敬涵：恒指有望挑戰22523



恒指昨日大升500點收市，今日即回吐超過200點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，昨日形成21700至22000裂口未必會於本星期修補，因目前市況氣氛良好，除騰訊(00700)外，其餘科技股低位有支持，認為恒指今日調整後將有望再度次向上，初步上望4月初高位22523。



騰訊大股東減持將成「緊箍咒」



騰訊宣布，主要股東Naspers及Prosuss就其各自股本中的股份向Prosus及Naspers的公眾股東開始進行一項長期、開放式的回購計劃，並將有序地在場內出售所持騰訊股份，Prosuss持有約27.69億股騰訊，相當於28.82%的股權，市值達1.05萬億元。市場憂慮騰訊股價將因此而長期受壓，上午曾跌逾5%墊底藍籌。連敬涵指消息短期內對騰訊有影響，因逾萬億元股份市場吸納需時，儘管消息會消化完畢，但大股東沽貨消息將成股價「緊箍咒」，每輪升浪都會令人回想大股東出貨，股價永「無可能」重返700元。



科技股下半年難看好



騰訊年初借派季息名義減持京東(09618)，Naspers表示因業務不同，將會沽清全數獲派的京東股分，涉逾280億元股份。連敬涵指京東情況與騰訊無異，指科技股股價前景黯淡，有升幅會遭大減東獲利減持，下跌時亦會遭減持套現，股價難以持續上行。昨日京東觸及250天線後回吐，連敬涵指京東會再挑戰250天線，但都難以企穩。他指短期內未見到對科技股有利消息，未來下半年科技股表現都難以表現得太好。

騰訊遭大股東減持，股價今早曾跌逾5.7%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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