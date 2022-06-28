車市受惠國策大行齊唱好 比亞迪創新高吉利五連升

內地近期接連有利好汽車市場的政策出台，大行料6月車市受惠國策齊唱好，個別車股如理想汽車(02015)及小鵬汽車(09868)亦獲大行上調目標價，使汽車股股價節節上升，今日(28日)部分仍持續造好，其中比亞迪(01211)再升逾4%創上市新高，上周升逾兩成的吉利(00175)提出2045年實現碳中和目標，花旗指其明年起或變為關鍵新能源車企，今日再升逾2%，5日累升逾26%。

(吉利汽車網頁截圖)

工信部：加大政策支持力度 提升汽車芯片供給能力

工信部電子信息司副司長楊旭東在中國汽車供應鏈大會暨首屆中國新能源智能網聯汽車生態大會上致辭，表示工信部將繼續指導企業加大汽車芯片的技術攻關，推動汽車芯片生產線製造能力提升，同時加大政策支持力度，發揮地方政府和行業龍頭企業的關鍵作用，推動提升汽車芯片供給能力。



對於建立持續穩定的汽車芯片供應鏈，楊旭東提出希望汽車行業進一步支持芯片企業和創新產品，希望集成電路企業搶抓機遇，選擇汽車產業需求最迫切、技術基礎較好的產品加大投入研發，希望研究機構、行業協會等充分發揮公共服務作用，加強產業研究和共性技術研發。

北京置換新能源車最高獲一萬元補貼 內地擬開展純電動車試點

另方面，北京置換新能源汽車的補貼細則近日落地。北京商務局等7部門印發《北京市關於鼓勵汽車更新換代消費的方案》提出，報廢或轉出車輛置換新能源汽車，按車輛類型及年限可獲得8000元或1萬元人民幣補貼。業內人士認為，此次細則落地將進一步推動新能源汽車市場放量，刺激汽車市場消費，同時二手車市場也將迎來車源「小高峰」。

另交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局四部門發布做好碳達峰碳中和工作的實施意見，當中提出要積極發展新能源和清潔能源運輸工具，有序開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點，推動新能源車輛的應用。

吉利目標2045年實現碳中和 2025年減碳排放25%以上

吉利控股集團發布2021年可持續發展報告，首次披露到2045年實現全鏈路碳中和目標。吉利通過推動下屬業務集團和子品牌碳排放目標制定，統籌推進全集團碳中和目標的實現，其中吉利汽車承諾到2025年單車全生命周期碳排放減少25%以上(以2020年為基準年)，到2045年實現碳中和。

花旗：6月行業錄令人驚喜正增長 吉利或變為關鍵新能源車企

花旗近日發表報告指，內地乘用車市場4個關鍵績效指標(KPI)均顯示，6月以來行業正持續錄得令人驚喜的按年正增長，在三方面表現優於市場預期，除了刺激措施對傳統內燃機汽車的的影響強於預期，解除封鎖後行業生產快速恢復，且傳統內燃機汽車與新能源汽車需求互相侵蝕影響有限。4個關鍵績效指標包括中國乘聯會零售及批發數據、Thinkercar批發量日均數據及零售保險數據，其中乘聯會今年6月首19天乘用車零售量按年升24%，按月升43%；乘用車批發量按年升34%，按月升52%。



在新能源汽車領域，花旗看好比亞迪、蔚來(09866)、理想汽車、小鵬汽車；而在傳統內燃機汽車領域則喜愛吉利及長城汽車，其中吉利從2023年開始轉變為關鍵新能源汽車企業的可能性很大。

中金：料6月汽車銷量按月高增長 關注長汽吉利蔚小理

另中金指，6月首三周上牌量累計達116.8萬輛，可見汽車消費刺激政策對需求端初現較強拉動作用，6月汽車銷量有望實現按月高增長，建議關注頭部自主整車和新勢力車企，包括理想、小鵬、蔚來、長城汽車及吉利汽車等，其中理想L9 Max正式發布，預計後續或有望複製理想ONE超越同售價區間燃油車月銷量破頂的表現，考慮公司後續強成長性，當前估值仍具吸引力。



瑞銀指理想推L9有助增新車型 中金升小鵬目標價至177元



個別車股近日亦獲大行唱好，瑞銀就將理想汽車列入亞太區關鍵買入名單，指理想日前正式發布智能旗艦SUV車型「理想L9」，3日預訂量超過3萬輛，同時未見大幅蠶食「理想One」訂單，預期若月度銷量超過1萬輛，L9將成為中國汽車品牌中實現此銷量水平的最高價格車型，為理想增加新車型留出更多空間。若理想未來發布涵蓋增程及純電動的轎車與SUV新車型，收入增長潛力將非常龐大，將美股目標價從52美元上調至60美元，評級「買入」。匯證亦將理想目標價由135元升至184元，評級「買入」。



中金則指，市場對於小鵬汽車自動駕駛技術領先性、中長期盈利能力提升等預期仍存較大落差，料今年第三季公司有望陸續迎來各類催化劑，包括城市NGP(自動導航輔助駕駛)、規劃OTA(空中下載技術)、G9上市交付等。另一體化壓鑄技術和第三代車型平台的量產均有望帶動盈利能力飛躍，目標價上調43.9%至177元，維持「跑贏行業」投資評級。

黃瑋傑：車股有政策扶持能見度高 惟吉利19.9元阻力大

今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑分析，他指車股基本面仍強，料是下半年能見度最高板塊，因為有政策扶持，包括購置稅減免及新能源汽車下鄉都推行到年底，甚至有消息指後者會延長至明年底之後，故汽車股仍備受看好，升完一輪停一停又再升，其中吉利近期成交非常大，繼續有資金流入，有機會升近250天線19.9元，但阻力大未必可輕易升穿。至於廣汽，因其主要靠與日本車企合資賣車，自主品牌崛起下被取代，顯得大而無當，盈利能力、技術及新能源車佔比都不如人，股價就算跟升也會升得較慢。

比亞迪升4.21%收報331.4元，成交38.34億元；吉利升2.25%報19.06元，成交21.57億元。另廣汽升0.51%報7.89元，長汽升5.08%報17.78元，惟「蔚小理」皆下跌，理想跌0.06%報158.3元，小鵬跌2.1%報135.1元，蔚來跌3.51%報186.7元。

(經濟通HV2系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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