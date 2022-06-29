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【虛幣世界】比特幣連跌三日，美經濟數據影響投資信心

29/06/2022

　　加密貨幣持續下跌，其中比特幣連跌三日，受美股拖累下整體投資氣氛悲觀，美國經濟數據不符預期令市場態度審慎，美國6月份消費者信心降至2021年2月以來最低。Oanda高級市場分析師 Craig Erlam表示，目前市場非常焦慮的時期，因此市場的升幅並沒有持續很長時間。


 


　　大多數其他主要加密貨幣都處於虧損狀態，SHIB和DOGE一度分別下跌近8%和7%，以太幣亦在1200美元以下徘徊。有報道稱加密貨幣交易所「火幣」可能全球裁減超過 30%的員工後，競爭對手交易所「OKX」的一位高層宣布，該公司將員工人數增加30%的計劃，但消息似乎未有對市場起刺激作用。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20307.74元(美元．下同)，升0.13%(24小時比較．下同)；以太幣現報1144.98元，升0.08%；艾達幣報0.4732元，升0.83%；瑞波幣報0.3392元，升0.50%。
　
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