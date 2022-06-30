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《午市前瞻》半年結前美國擴大制裁 專家籲留意美股業績期波動

30/06/2022

　　恒生指數半日收報22002，升5點或0.03%，主板成交692.53億元。恒生中國企業指數報7710，升16點或0.21%。恒生科技指數報4931，跌6點或0.12%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報359元，跌6元或1.64%，成交46.65億元;阿里巴巴-SW收報112.8元，跌1.7元或1.48%，成交19.61億元;美團收報200.2元，跌2.6元或1.28%，成交14.85億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯(00020)及阿里巴巴-SW;商湯收報3.28元，跌2.6元或44.22%，成交37.86億元。

 

(商湯官網截圖)

 

溫鋼城：商湯業務良好惟制裁因素限制股價


　　香港踏入回歸紀念日前夕及半年結之際，美國商務部將5間中國企業納入貿易制裁黑名單，批評相關公司協助俄羅斯軍工企業。中國駐美大使館回應指，中方沒有向俄羅斯或烏克蘭提供軍事援助，並稱將採取「必要措施」來保護中國公司的權益。5間公司之中並無商湯(00020)旗下公司，惟商湯上午最多遭「腰斬」急插超過五成，公司馬上接連公布利好消息也無力抵禦沽壓。此外，商湯禁售期今日結束，雖然公司部分管理層表示願意自動延長禁售期，惟股價在中午收市前仍跌逾四成。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，商湯一向都因為人面識別業務而遭美國政府針對，故即使商湯未有中招也令市場憂慮其前景。他指，今早商湯走勢大有斬倉感覺，雖然他本人看好商湯業務，但受制裁風險因素困擾，建議今日未能企穩4.5元便宜離場。若非常看好商湯業務，現時亦可先繼續持貨，但預期股價之後難以大升而且會反覆震盪。


美企業績難樂觀或累港股試20500


　　大市突破百天線後回調整固，目前仍守住百天線大關，但溫鋼城反而看淡7月港股表現。他提到港股於7月將有數座大山需要跨過，其最大風險為美股中期業績期。上半年美匯指數居高不下，在美元強勢下，美國企業的盈利有機會大為收窄，盈利收入指引亦大有機會下調，同時美國不斷加息亦令企業開支增加，可以預期美股將會出現波動，港股在外圍波動下亦難獨善其身。


　　溫鋼城預期7月風高浪急，港股或要回調至20500水平整固，隨後才會反覆造好，挑戰25000，故建議港股暫時不宜高追，待大市回調至20500水平左右再買入更為適合。

 

商湯禁售期結束及美國將5家中國企業列入制裁名單，商湯股價急挫最多逾五成。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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