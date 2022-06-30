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《嚟緊炒D乜》內地樓市復甦物管受惠　碧服價穩可吼入

30/06/2022

　　房地產市場為內地經濟的重要支柱，早前中央密鑼緊鼓推出多項穩經濟措施，銳意修復上半年因疫情封控所帶來的經濟損失。當中房地產行業雖然並非重點提振的行業，但較去年受全面整頓時期，目前行業環境有回暖跡象，包括旭輝(00884)及碧桂園(02007)等民營房企獲准重新發債融資以解燃眉之急，另外各地市級政府亦紛紛出台有利樓市措施，如溫州降低個人首套房商貸首付至兩成，其後各地亦推出「房票」安置政策推動需求。據資料顯示，部分城市的二手成交量已於6月上旬回升。


　　房地產市場由谷底逐步恢復下，物管股有望同樣受惠。3月碧桂園服務(06098)發表去年全年業績時首席財務官黃鵬提到，「大規模收併購的時間已經過去」，市場驟然對碧服興趣大減。去年上半年碧服股價大幅攀升，市場憧憬碧服作為物管龍頭，大舉併購同行將為其帶來高速增長，其後內房債務問題席捲內房板塊，碧服股價亦由高位84元水平回落至22元水平。

 

(碧桂園服務網頁截圖)


憧憬防疫鬆綁　市況向好


　　據最新的2021年度全年業績顯示，碧服物業管理服務收入由2020年86.07億元人民幣，增加60%至2021年的137.94億元人民幣。其中來自母企碧桂園以外發展商的收費管理面積由1.03億平方米增加超過3倍至4.19億平方米，碧服提到主要由於收購嘉寶服務、富良環球以及鄰里樂帶來的管理面積增加。


　　最近內地將入境檢疫隔離限期縮減至「7+3」，市場憧憬中央在防疫措施上有所鬆綁，市況有望逐步回升。碧服股價近期有見底回升趨勢，日前曾突破百天線，高見38.3元惜未能企穩，但樓市逐步復甦將有望帶動碧服股價。建議回落至31.2至32.9元附近買入，初步目標40元，其後需要業績及政策面進一步推動股價向上突破。

 

碧桂園服務今日(30日)微跌0.14%收報34.95元。(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

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