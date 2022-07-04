【虛幣世界】比特幣跌至19000美元，以太幣持平

上周四（30日）起比特幣持續下跌，並跌至19000美元關口，以太幣則表現持平，消息指美國證券交易委員會 (SEC) 拒絕了兩隻現貨比特幣ETF，消息令幣圈普遍下挫。加密資產管理公司BitBull Capital首席執行官Joe DiPasquale表示，比特幣價格走勢仍然疲軟，買賣雙方都出現了一些波動，目前我們預計比特幣將出現更多下行空間，同時在密切關注市場對拋售勢頭反應。



同時，市場亦關注其他加密貨幣公司的情況，加密貨幣平台Voyager Digital (VYGVF) 暫時暫停了所有交易、存款、取款和獎勵計劃；另外有消息加密貨幣貸款機構Babel Finance聘請了美國投資銀行公司Houlihan Lokey，後者是重組和不良併購方面的專家。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19250.28元(美元．下同)，跌0.34%(24小時比較．下同)；以太幣現報1069.85元，跌0.41%；艾達幣報0.4534元，跌0.57%；瑞波幣報0.3225元，升0.28%。



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