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【互換通】中港監管機構宣布開展互換通　初期先開通「北向通」

04/07/2022

　　香港證監會、人行與金融管理局今天發出聯合公告，宣布港交所(00388)旗下香港場外結算公司、中國外匯交易中心(全國銀行間同業拆借中心)以及銀行間市場清算所公司合作開展一項全新的市場互聯互通計劃──互換通(Swap Connect)。


　　透過「互換通」，境外投資者可與內地投資者進行利率衍生工具交易。這將成為境外投資者管理因投資內地債券市場而產生的利率風險的有效途徑。根據聯合公告，初期先開通「北向通」。

 

　　「互換通」須待獲得監管批准，以及市場準備工作和其他運作安排完成後啟動。實施細節及正式啟動的日期將會適時公布。

 

行政長官李家超、財政司司長陳茂波等今早出席債券通周年論壇暨互換通發布儀式（政府新聞處相片）

 

證監會:做好「互換通」準備工作，爭取在年底前落地


　　證監會行政總裁歐達禮表示，憑藉滬深港通的成功，內地與香港之間的市場互聯互通已逐步擴展至其他渠道。市場聯通透過「互換通」延展至場外衍生工具，將是新的里程碑，讓國際投資者能夠更廣泛地參與龐大的內地債券市場。

 

　　證監會署理行政總裁梁鳳儀今早出席債券通周年論壇暨互換通發布儀式時表示，投資者普遍關注在管理龐大資金時對沖相關風險的問題，她認為「互換通」能提供提供有效管理利率風險的工具，幫助投資者管理相關風險。


　　她指出，香港具備在國際間推出風險管理產品的先天優勢，有信心「互換通」將受到投資者歡迎，未來亦會做好「互換通」的準備工作，爭取在年底前落地，又指債券通自開通以來，均受到業界的廣泛認同，投資者亦有積極參與。


　

港交所(00388)行政總裁歐冠昇與內地官員線上進行互換通之框架協議簽約儀式（網上截圖）


6個月後啟動「互換通」

 

　　金管局指，兩地相關基礎設施機構將積極推進相關準備工作，以期6個月後啟動「互換通」。
　
　　金管局總裁余偉文表示，樂見兩地金融合作擴展到衍生品領域。「互換通」將與債券通產生良好的協同效應，方便持有內地債券的國際投資者管理利率風險。「互換通」將進一步提升內地金融市場對外開放的深度及廣度，也會為香港金融機構創造更大機遇，提升香港作為國際風險管理中心的地位。

 

　　助理總裁陳維民指出，「互換通」是突破性發展，雖然起初只限於利率互換，但把握早期做好成績，透過利率互換功能增加市場信心，將有利下一步引入更多風險管理產品，以滿足市場更長期利率風險管理需求。同時認為，做好風險管理將有助降低金融市場波動性，令投資者更有效地持有債券，有利債市長遠健康發展，只要優先把投資過程的細節處理好，有信心未來「互換通」可以做大做強。

 

撰文：經濟通採訪組

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