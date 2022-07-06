【虛幣世界】比特幣走勢企穩，遊戲幣略有追捧
06/07/2022
隔晚美股升跌不一，比特幣企穩於20000美元關口，以太幣則在1140美元水平，遊戲幣略有炒作，其中AVAX 和SAND為最大贏家，分別上漲超過9%和5%；LTC 最近下跌近2%。市場仍然受經濟數據影響而態度審慎，美國聯邦儲備委員會的極端強硬態度，讓擔心經濟衰退的投資者感到震驚；另外供應管理協會(ISM)發現6月份製造業產出較預期差，最近的單獨報告顯示儲蓄率和消費者信心下降。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20332.12元(美元．下同)，升0.77%(24小時比較．下同)；以太幣現報1150.31元，升1.57%；艾達幣報0.4586元，升0.39%；瑞波幣報0.3265元，升0.40%。
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