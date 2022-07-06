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《午市前瞻》專家指中海油現價仍值博 恒指後市料下試20700

06/07/2022

　　恒生指數半日收報21554，跌298點或1.37%，主板成交747.03億元。恒生中國企業指數報7527，跌115點或1.51%。恒生科技指數報4806，跌54點或1.13%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及藥明生物(02269);騰訊控股收報345.8元，跌3元或0.86%，成交39.55億元;阿里巴巴-SW收報116.8元，升1.6元或1.39%，成交31.17億元;藥明生物收報82.9元，升0.3元或0.36%，成交17.99億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報195.7元，跌2元或1.01%，成交14.66億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

 

(中海油網頁截圖)

 

溫鋼城：中海油短線目標11元


　　隔晚油價急挫逾9%，拖累三桶油早段下滑，中石油(00857)、中海油(00883)曾跌逾5%。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，市場加深對經濟衰退的憂慮，大宗商品價格受挫，加上政府解決挪威工人罷工問題，導致油價隔晚受壓。他續指，雖然經濟衰退的憂慮對油價傷害頗大，但俄烏戰事持續多時，至今維持僵局，油組又未能如常增產，原油供不應求下，油價估計不會大幅回調，短線料在每桶100美元附近上落。


　　三桶油部署方面，溫鋼城指中海油6月尾曾在9.8元附近有支持，今天早段尚未跌穿6月24日低位9.76元，現價可買入，短線目標11元，若收市失守9元就止蝕。至於中石油及中石化(00386)，溫鋼城認為兩者股價走勢偏弱，當中中石化從事上游業務，受經濟衰退影響較大，即使預測周息率達12厘，仍不建議投資者部署。


恒指料回至20700


　　大市方面，恒指今天低開75點報21777，之後跌幅擴大至逾300點。溫鋼城表示，慶回歸風潮已完結，北水上日已錄得資金淨流出，為港股帶來打擊，近期市場亦較關注經濟萎縮的問題，資金部署上以短炒為主，「見低位撈，高位就沽」，以致港股走勢近期維持區間上落。他預期，恒指短線會回調至20700。

 

 

國際油價大跌，中海油今早最多跌逾5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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