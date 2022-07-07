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【虛幣世界】隔晚美股輕微高收，加密貨幣走勢平穩

07/07/2022

　　加密貨幣近期走勢開始平穩，其中比特幣站穩二萬美元關口，消息指美聯儲曾暗示七月加息四分三厘，美股輕微高收，市場對此消息未有太大反應。資產管理公司Arca投資組合經理David Nage在媒體上表示，目前比特幣在18000美元至 20000美元範圍內，預計短線仍保持穩定。


　　另外，推特上有消息指KuCoin可能出現資不抵債，並呼籲用戶將資金撤出，有指KuCoin的14個熱錢包一天內流出18億美元，僅剩下1000萬美元。KuCoin創始人兼首席執行官Johnny Lyu解釋，Glassnode在內的許多在線跟踪工具，都錯誤地計算了KuCoin的流水，從而有有許多錯誤資訊散播。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20536.01元(美元．下同)，跌0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報1185.06元，跌0.13%；艾達幣報0.4626元，升0.07%；瑞波幣報0.3328元，升0.12%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
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