《午市前瞻》專家料大市維持上落市，航運股業績好惟看淡運費前景

恒生指數半日收報21498，跌87點或0.41%，主板成交612.72億元。恒生中國企業指數報7490，跌55點或0.74%。恒生科技指數報4752，跌48點或1.02%。





張智威：大市20700至22300區間上落



大市走向維持波動，恒指今早低開233點後曾一度跌至21200點，其後反彈收窄跌幅至約100點左右。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指近期維持廿天線上落，維持預期恒指「有波幅無升跌」，因外圍因素拖累大市表現，但同時內地利消息支撐股市，如5000億基建及穩經濟措施等，令恒指維持於20700至22300區間上落。



航運股上半年業績好不代表能延續至下半年



疫情逐步恢復下，市場憧憬航運服務供應緊張有望紓緩，相對運費有可能下降，但今日東方海外(00316)公布，第二季度之總收益為52.85億美元，按年增加52.4%；另外中遠海控(01919)發布盈喜，預期截至6月30日止中期扣除非經常性損益之純利約644.36億人民幣，升74.06%。對於供應鏈恢復速度或未如理想，張智威認為航運將會持續恢復暢通，因為疫情影響逐漸減退，不少國家已恢復通關，儘管航運股業績好過預期，低反映只是上半年情況，預期運費將會反覆向下。



他提到，自己與物流業內人士交流對方有向他表示現時情況已大為改善，過往一櫃難求情況已不復見，故他認為運費逐步回落機會較大，而航運股利好環境消失，股價相對亦會隨之回落。

撰文：經濟通市場組

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