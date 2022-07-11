澳門停市一周首封賭場 濠賭股急挫博得過？

澳門自上月起再爆新冠肺炎疫情，近日確診個案維持每日約60至90宗，昨日(10日)再新增59宗，自6月18日起累計共1526例。因應疫情發展，澳門宣布自今日(11日)起停市一周，連賭場都未能幸免首度關閉，一眾濠賭股低開後沽壓沉重，其中金沙中國(01928)最多跌近9%，不過隨著新博彩法及賭牌招標等明朗化，往後或許再有炒作，現時可否趁其急速回調吸納呢？

(金沙中國網頁截圖)

若疫情嚴重不排除加碼 3歲以上全民核檢外出須戴罩

澳門行政長官上周六(9日)頒布批示，自今日零時至7月18日零時，暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，包括各娛樂場亦須於11日零時起暫停營運，但維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。有賭場凌晨拉起鐵閘，張貼暫停營業告示。澳門行政法務司司長張永春表示，措施目的是為將社會流動量降至最低，否認是封城，亦非全民禁足，對市民日常生活無大影響，但無法預計一周後措施是否延長，若疫情發展更嚴重，不排除措施會「再加碼、再收緊」。



當局又把需上班的餐飲服務業人員、外賣員、公共巴士及的士司機列為重點人群，今日起需一連7日每天做一次核酸檢測，並規定所有的士司機必須佩戴KN95或以上標準的口罩及面罩。另市民外出亦必須佩戴KN95或N95口罩，沒有戴口罩即屬違法，最高可判2年徒刑或科處240澳門元的日罰金。另周日(10日)起至7月17日，將展開第七到第十輪共四輪全民核酸檢測，配合全民抗原檢測，對象為3歲以上在澳人士，不設豁免。

麥格理料澳門清零政策11月前難取消 標普降今明兩年賭收預測

近期濠賭股消息多多，包括疫情影響賭收、新博彩法通過及賭牌重新招標等，多間大行先後發表報告，其中麥格理指，6月份澳門博彩收入25億澳門元，為2020年9月以來最低水平，與2019年同期相比下跌90%，拖累第二季賭收較2019年同期下跌88%，而澳門6月下半個月的旅客量較上半個月下跌約75%，疫情爆發顯然將對賭收趨勢產生重大影響。另市傳中共第20次全國代表大會(二十大)將於11月召開，澳門政府「清零」政策不大可能在二十大之前取消。澳門經歷了幾次斷斷續續的復甦，並對疫情爆發保持高度敏感，短期對其維持謹慎。



此外，評級機構標準普爾最近調低今年澳門博彩收入預測，由原本相當於2019年疫情前的30%至40%，調低為20%至30%，即是全年僅約為585億至877億澳門元，同時將明年博彩收入預測，由恢復至疫情前80%以上，降為50%至70%。而金沙中國母公司拉斯維加斯金沙，永利澳門母公司永利渡假村，新濠博亞和新濠影滙，信貸評級被調低的風險升溫。

花旗：賭牌重新招標成催化因素 摩通：長線具耐心投資者可吼

花旗則指，澳門政府在即將到來的賭牌重新招標中，對中標者的要求與20年前不同，因此修訂了行政法規，對選擇標準作出重大改變，但有關變化與最近通過的博彩法修正案一致，而澳門賭牌招標程序與2001年相比基本不變，既然目前確定了遴選標準，相信將於不久設立遴選委員會，預期賭牌重新招標最早於8月進行，屬下半年賭業股關鍵催化因素。



另摩通指，澳門政府發布對賭牌招標的法規，長線具耐心投資者可留意澳門賭業股，因為需求處於最低位，預期至少在夏季以後，即當地疫情受控時，將出現方向性的改善。此外，政策周期似乎也處於低位，相信未來6至12個月的焦點，初期將落於成功續得賭牌，然後是澳門可能在二十大後及踏入2023年逐步重新開放，將成為正面利好因素。澳門賭業股估值仍有很大上升空間。

溫傑：對炒經濟復甦有戒心 銀娛跌至40元才值博



今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑。他指出，以銀娛為例，早前升勢有些誇張，6月20日低位見38.55元，上周五(8日)高位見48元，不足一個月升了逾20%，重返3、4月時高位，已反映部分利好因素包括6月賭收較預期好，而澳門停市比較突然，投資者對突然的消息都反應較大，以後再炒作就會顧忌一遇疫情反彈就封城，停市不單少了一周收入，未來能見度也會減低，且為未來賭收回升構成不明朗。如因憧憬通關及疫情受控想買入濠賭股，銀娛要跌至40元才算低位，可於40至48元炒區間上落。

溫傑又指，對炒作經濟重啟及復甦的股份有戒心，因疫情已延續了兩三年，之前也無人估到今年3至5月內地香港會有新一波疫情升浪，最近內地仍有零星反彈。內地每日個案雖只有幾十至幾百宗，但在「動態清零」下確實對經濟運作有影響，如憧憬疫情受控買入相關股份，風險較大。故此，濠賭股只能短炒，而疫情難判斷何時完結不宜高追，不如買入國策受惠股，如部分零售、內需及基建股，內地為救經濟會支持。



銀娛半日跌6.09%收報44.75元，金沙跌7.4%報17.28元，澳博(00880)跌6.36%報3.24元，永利澳門(01128)跌6.68%報4.89元，美高梅(02282)跌6.29%報4.02元，新濠(00200)跌7.13%報5.21元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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