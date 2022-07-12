疫情再起憂斷鏈兼疑巴菲特高位減持 比亞迪急插一成

汽車股於5、6月受惠國策及疫情緩和，股價不斷攀升，其中比亞迪(01211)自5月10日低位約203元升至最高333元，升幅近六成半；不過，隨著近日內地疫情反覆，上海疫情再起，市場憂慮斷鏈風險加劇，比亞迪股價開始自高位回落，今日(12日)更傳股神巴菲特投資旗艦巴郡疑正著手減持，股價即下挫逾一成。比亞迪向是行業龍頭，疫情叠加傳聞大戶高位減持消息，股價締造低吸機會？抑或不宜沾手？下跌空間還有多少難料。





(比亞迪網頁截圖)

內地昨增347宗本土感染 上海佔59宗增20中風險區

繼周日(10日)新增352例後，內地昨日(11日)再新增69宗確診及278宗無症狀感染，總數347宗，其中上海新增5宗確診及54宗無症狀感染，今日起新增20個疫情中風險區，黃浦區及寶山區宣布將於今日、周四(14日)晚間開展2次全區核酸篩查。另廣東增42宗本土感染，分布廣州、珠海、深圳等地；河南錄最多無症狀感染，為64宗，另有9宗確診，總數73宗。



其實上海自7月3至9日已累計報告本土陽性感染者逾200例，更網傳將再次大面積封控，並開展「百日行動」，雖官方澄清沒有所謂百日行動，惟表示本周將對多區進行全員核酸篩查。市場憂慮疫情影響工廠運作，加劇斷鏈風險，而特斯拉上海廠6月出貨量雖大反彈，但上海疫情反覆或阻工廠穩定生產。

比亞迪稱巴菲特持股暫沒變動 分析指減持流程或未走完

比亞迪H股持倉發生大變動，花旗銀行的持股量突大增。據港交所CCASS數據顯示，昨日(11日)花旗銀行的持股量突然由上一個交易日(7月8日)激增2.25億股至近3.89億股，持倉比例亦由14.88%增加至35.39%，市場人士猜測這批股份或與股神巴菲特投資旗艦巴郡減持比亞迪有關。翻查比亞迪去年年報披露，巴郡剛好持有2.25億股比亞迪H股，佔已發行H股總數的20.49%。此外，昨日比亞迪透過市場中介者在中央結算系統的持股份額突然激增20.49%至99.91%，而對上一個交易日(7月8日)僅為79.42%。



有內媒記者以投資人身份聯絡比亞迪投資者關係部門，相關人士稱具體情況正在確認當中。《證券時報》旗下新媒體「券商中國」則報道，比亞迪證券事務部稱，現在看到的數據是，巴菲特持股目前沒有變動，其持股比例非常大，如果涉及到股份變動，一定會披露。不過，有業內人士分析，可能目前減持流程尚未走完，所以公司暫未看到相關數據，或是巴菲特借給對沖基金沽空。

大摩：解除封城後銷售強勁 升目標價至300元

踏入7月，有不少大行發表報告，予比亞迪目標價均約為300多元，其中摩根士丹利最新報告指，由於解除封城後6月銷售強勁，將比亞迪目標價由256元上調至300元，評級「與大市同步」。瑞信指，比亞迪6月銷量同比上升163%，創歷史新高，相信增長主要由於部分供應推動復甦，也使上海的交付中心重新運作，該中心去年貢獻總銷售6%，重申「跑贏大市」評級，目標價368元。美銀證券則指，6月份大部分車廠都從供應鏈及物流中斷的影響中恢復，當中比亞迪表現更為強勁，相信是受惠於公司部分關鍵零部件可自給自足，以及電動車車型價格具有競爭力與訂單積壓所致，維持「買入」評級，目標價375元。

高盛大幅調高目標至405元 中匯最牛看442元

惟亦有個別大行上調比亞迪目標價至400元以上，其中匯證表示，在新車型增加和需求恢復推動下，預期比亞迪下半年將繼續保持強勁的銷量勢頭，目標價由407元升至442元，評級「買入」。高盛則預測比亞迪在內地新能源汽車市場佔比會由2022年首季26%升至2023年36%，2025年達45%，2030年達52%，規模優勢亦為公司提供現金流及研發預算，維持「買入」評級，目標價由303元上調33.7%至405元。

中汽協：6月汽車產銷受惠供應鏈恢復 同比增逾兩成

另方面，中汽協最新數據顯示，6月份，中國汽車產銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，同比分別增長28.2%和23.8%，表現好於歷史同期，其中新能源汽車產銷創歷史新高，分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍。中汽協分析指，6月以來中國汽車產業受疫情影響的供應鏈已全面恢復，企業加快生產節奏彌補損失，且而在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，汽車市場表現良好。

黃瑋傑：汽車股已升太多需調整

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，汽車股不是沒有利好消息，但之前5、6月升得太多，暫需消化調整，其中比亞迪股價6月上旬創321.8元新高後回落，6月17日跌至286.4元又重拾升勢，到6月尾再創333元新高，若回落286元會是重要支持位，惟若286元失守，料會下試50天線280元。

不過，比亞迪半日跌10.89%收報273.4元，連50天線280元也跌穿，最多跌13.62%低見265元，為表現最差藍籌，連跌3日，累計跌幅15.88%，成交57.96億元。至於其他車股，蔚來(09866)跌5.22%報159.9元，小鵬(09868)跌3.64%報113.7元，惟理想(02015)僅跌0.34%報144.7元，吉利(00175)更升0.83%報16.94元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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