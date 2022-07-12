《午市前瞻》專家指北水7月明顯弱 比亞迪疑遭股神沽貨暫勿撈底

恒生指數半日收報20869，跌255點或1.21%，主板成交675.83億元。恒生中國企業指數報7199，跌121點或1.66%。恒生科技指數報4523，跌99點或2.15%。



恒指三大成交股份依次為比亞迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)及騰訊控股(00700);比亞迪股份收報273.4元，跌33.4元或10.89%，成交57.96億元;阿里巴巴-SW收報107.9元，跌6.1元或5.35%，成交36.61億元;騰訊控股收報337.8元，跌4.6元或1.34%，成交33.84億元。國指三大成交股份依次為比亞迪股份、阿里巴巴-SW及騰訊控股。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團(03690);美團收報175.9元，跌5.7元或3.14%，成交25.59億元。

(比亞迪網頁截圖)

連敬涵：股份數目大出貨需時

恒指今日上午走勢反覆，因內地疫情有死灰復燃跡象，隔晚美股中概股捱沽，拖累大市上午表現。隨後消息指昨日（11日）有超過2.25億股比亞迪(01211)股份轉倉至花旗，市傳該批股份屬股神巴菲特旗下的Berkshire Hathaway所持有，疑似部署出貨。股神出清比亞迪消息甚囂塵上，引發市場急速拋售比亞迪，股價今早低開5%穿300元關後難以止血，上午最多曾跌逾13%。



國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，除了部署出貨之外，不明白還有何因素需要將如此大量股份轉倉。他指，Berkshire Hathaway所持2.25億股，遠超比亞迪的日均成交量，若出貨消息屬實，所需時間及接貨人都是一大問題。現時市場對相關行動有眾多揣測，但他指巴菲特並非玩弄財技之人，故較小機會以今次行動壓低股價後吸貨，但實際行動原因為何仍是未知數，故目前跌穿50天線後絕不宜撈底，他認為最少跌至250元才會有較大支持。但他不否認於消息消化後，比亞迪重上330元的可能，因基本面仍優於同行。

北水托市誘因消退



大市方面，恒指今日低開一舉跌穿50天線兼受比亞迪拖累，連敬涵指若今日未能重上50天線將對後市非常不利，下方支持首望6月低位20697，若失守此位便大有機會下試20000點大關。他重申半年結後利好消息炒完，尤其北水於6月過後已無托市誘因，7月開始北水資金明顯轉弱，將對港股不利。



連敬涵亦提到外圍加息環境持續，亦需觀望美國通脹數據，加上內地疫情升溫，不利消息接踵而來，第三季下試兩萬點機會非常大。他預期內地或會於二十大過後才會有所行動，故預期9月、10月股市才會見底。

市傳巴菲特出售比亞迪予花旗，比亞迪股價大跌逾13%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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