  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》專家指北水7月明顯弱 比亞迪疑遭股神沽貨暫勿撈底

12/07/2022

　　恒生指數半日收報20869，跌255點或1.21%，主板成交675.83億元。恒生中國企業指數報7199，跌121點或1.66%。恒生科技指數報4523，跌99點或2.15%。


　　恒指三大成交股份依次為比亞迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)及騰訊控股(00700);比亞迪股份收報273.4元，跌33.4元或10.89%，成交57.96億元;阿里巴巴-SW收報107.9元，跌6.1元或5.35%，成交36.61億元;騰訊控股收報337.8元，跌4.6元或1.34%，成交33.84億元。國指三大成交股份依次為比亞迪股份、阿里巴巴-SW及騰訊控股。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團(03690);美團收報175.9元，跌5.7元或3.14%，成交25.59億元。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

連敬涵：股份數目大出貨需時

 

　　恒指今日上午走勢反覆，因內地疫情有死灰復燃跡象，隔晚美股中概股捱沽，拖累大市上午表現。隨後消息指昨日（11日）有超過2.25億股比亞迪(01211)股份轉倉至花旗，市傳該批股份屬股神巴菲特旗下的Berkshire Hathaway所持有，疑似部署出貨。股神出清比亞迪消息甚囂塵上，引發市場急速拋售比亞迪，股價今早低開5%穿300元關後難以止血，上午最多曾跌逾13%。


　　國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，除了部署出貨之外，不明白還有何因素需要將如此大量股份轉倉。他指，Berkshire Hathaway所持2.25億股，遠超比亞迪的日均成交量，若出貨消息屬實，所需時間及接貨人都是一大問題。現時市場對相關行動有眾多揣測，但他指巴菲特並非玩弄財技之人，故較小機會以今次行動壓低股價後吸貨，但實際行動原因為何仍是未知數，故目前跌穿50天線後絕不宜撈底，他認為最少跌至250元才會有較大支持。但他不否認於消息消化後，比亞迪重上330元的可能，因基本面仍優於同行。

 

北水托市誘因消退


　　大市方面，恒指今日低開一舉跌穿50天線兼受比亞迪拖累，連敬涵指若今日未能重上50天線將對後市非常不利，下方支持首望6月低位20697，若失守此位便大有機會下試20000點大關。他重申半年結後利好消息炒完，尤其北水於6月過後已無托市誘因，7月開始北水資金明顯轉弱，將對港股不利。


　　連敬涵亦提到外圍加息環境持續，亦需觀望美國通脹數據，加上內地疫情升溫，不利消息接踵而來，第三季下試兩萬點機會非常大。他預期內地或會於二十大過後才會有所行動，故預期9月、10月股市才會見底。

 

市傳巴菲特出售比亞迪予花旗，比亞迪股價大跌逾13%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 


其他新能源車相關新聞：
疫情再起憂斷鏈兼疑巴菲特高位減持　比亞迪急插一成
《股林淘金－林家亨》巴菲特沽比亞迪，消息令波幅擴大
《Ａ股焦點》比亞迪強調目前經營一切正常，Ａ股午後仍跌４％
比亞迪：披露平台未顯示股東減持信息，目前經營一切正常
《珠玉之論－陳鳳珠》內地汽車市場顯著回暖

 

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

146.900

異動股

01211

比亞迪股份

268.200

異動股

00570

中國中藥

3.880

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 30,772.79
    -208.54 (-0.673%)
  • 標準普爾500指數
    跌 3,801.78
    -17.02 (-0.446%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 11,247.58
    -17.15 (-0.152%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.140
變動率︰-1.494%
較港股︰-0.24%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌50.470
變動率︰-1.682%
較港股︰-0.65%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌23.296
變動率︰-2.752%
較港股︰-0.02%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌27.782
變動率︰-4.014%
較港股︰-2.69%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升89.390
變動率︰+3.353%
JD 京東
按盤價(USD)︰升61.700
變動率︰+2.560%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升27.910
變動率︰+2.160%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌169.740
變動率︰-4.993%
精選美股 More
TWTR
推特
按盤價(USD)︰升36.750
變動率︰+7.898%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升166.620
變動率︰+3.221%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升141.280
變動率︰+3.034%
ZM
Zoom視頻
按盤價(USD)︰跌101.010
變動率︰-6.464%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/07/2022 18:59 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/07/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/07/2022 18:59 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 146.900
  • 01211 比亞迪股份
  • 268.200
  • 00570 中國中藥
  • 3.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.500
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 11.280
股份推介
  • 01432 中國聖牧
  • 0.425
  • 目標︰$5.77
  • 02688 新奧能源
  • 127.700
  • 目標︰$144.00
  • 01848 中國飛機租賃
  • 4.880
  • 目標︰$5.77
  • 00921 海信家電
  • 9.050
  • 目標︰$11.00
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 161.500
  • 目標︰$200.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 335.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 268.200
  • 02333 長城汽車
  • 13.220
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.390
報章貼士
  • 00165 中國光大控股
  • 7.000
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 41.400
  • 目標︰$43.00
  • 01972 太古地產
  • 18.880
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/07/2022 17:06  《盤後部署》美國通脹數據前港股靠穩，碧桂園有望反彈

13/07/2022 11:04  【新冠肺炎】11月前免檢通關？李家超:按疫情發展調校防疫措施

13/07/2022 15:07  【達標路遙】機構紛料中國次季GDP增約1%，全年增4%難達標

13/07/2022 12:10  【新冠肺炎】袁國勇孔繁毅劉澤星等獲委任為抗疫專家顧問團成員

13/07/2022 14:40  【聚焦數據】6月美元計出口增17.9%勝預期，進口增1%稍遜

13/07/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒１億人幣，買騰訊沽恒生國企

13/07/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】麥格理大摩維持比亞迪目標，大和首予汽車之家買入

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》6月出口遠超預期進口略遜　滬指三千三遇阻成交續縮
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪受困股神沽貨疑雲沽壓未止　大跌之後如何部署
人氣文章

新聞>財經熱話

【專訪】陳永陸：打壓平台經濟或告一段落　恒指下半年上望25500點（宥片）
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

最新疫情｜單日新增確診數字再破3千！包括2,943宗本地個案！58宗懷疑BA.2.12.1個案，近7成感染源頭不明！ 6
人氣文章

時事要聞

「安心」將推實名 若確診紅碼 周五起居家隔離戴電子手環
人氣文章

時事要聞

未補價居屋 疫下跌價近10% 跑輸大市
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

面對恐怖情人怎辦？要學會頭也不回的轉身、安然的全身而退！
人氣文章

Art & Living

ArtInvest：後起之秀Aboudia、Caroline Walker再破紀錄？以高過市價購藏藝術品要留意甚麼？購藏Andy Warhol 的 Queen Elizabeth版畫要注意甚麼？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

半空歎海膽主題Omakase！一次過品嘗4款海洋滋味：鹽水海膽、北海道馬糞海膽、紫海膽、海水鮮味滿瀉昆布漬海膽！同場：伊勢龍蝦海膽燒
健康好人生 Health Channel
人氣文章
即check雪櫃！7款進口雪糕甜品驗出除害劑成分！邊4款Häagen-Dazs中招？長期攝取或影響甲狀腺、致癌（附產品資料）
人氣文章
長期進食高磷食物，骨骼變脆弱？營養師：腎功能差人士要留神！哪些食物較多磷？
人氣文章
指甲反映個人健康？改善指甲狀態，等同改善身體狀況？營養師推介：4款食物讓指甲更強壯！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/07/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事13/07/2022
《神州經脈》6月出口遠超預期進口略遜　滬指三千三遇阻成交續縮
人氣文章財經熱話13/07/2022
比亞迪受困股神沽貨疑雲沽壓未止　大跌之後如何部署
人氣文章財經熱話13/07/2022
【專訪】陳永陸：打壓平台經濟或告一段落　恒指下半年上望25500點（宥片）
人氣文章財經熱話13/07/2022
【油價急挫】熊麗萍：油價受累兩因素急挫　三桶油不宜撈！
人氣文章香港政情13/07/2022
【香港政情】首場前廳交流會今舉行　李家超冀行政立法關係推向新台階
人氣文章財經熱話13/07/2022
憂經濟衰退美元走強油價大跌　中海油創逾一月低仍值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金