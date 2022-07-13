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憂經濟衰退美元走強油價大跌　中海油創逾一月低仍值博？

13/07/2022

　　美國今晚(13日)將公布6月消費者物價指數(CPI)，投資者預料通脹仍未觸頂，市場對美國經濟衰退的避險情緒上升，憂慮或影響原油需求，再加上美元持續走強，國際油價昨日(12日)再度大幅下滑，再跌穿100美元，急跌近8%創逾3個月新低，三桶油今日早市亦隨油價下跌，其中中海油(00883)更跌近2%創逾一個月低。不過，國際能源署(IEA)及石油輸出國組織(OPEC)都警告供應緊張將持續，後者更指難大幅提高產量，油價往後走勢應不至太差，油股或仍可一博。

 

(中海油2021年年報截圖)

 

美CPI恐再攀高美債息倒掛加劇　紐油跌近8%創逾3個月低

 

　　美國公布6月CPI前，市場信心薄弱，市場預期CPI將按年升8.8%，再創40年新高，並可能強化聯儲局鷹派立場，在本月底加息75個基點。華爾街分析指，市場普遍預期CPI是個很高的數據，即使不是這樣，聯儲局亦無法在數周內改變政策。而10年期國債息率下跌，但2年期國債孳息率反而上升，2年期和10年期美債孳息率曲線倒掛加劇，反映投資者對近期經濟衰退憂慮與日俱增。

 

　　另美匯指數昨日紐約時段續漲，盤中觸及108.56美元，尾盤報108.17美元，漲0.13%。美元走強導致油價承壓，因大部分原油的交易都以美元進行，美元走強提升購入成本。隔晚紐約期油跌7.9%或8.25美元，收報每桶95.84美元；布蘭特期油跌7.1%或7.61美元，收報每桶99.49美元，兩大合約同創逾3個月最低收市價。

 

IMF再降美GDP增長預測　拜登訪中東游說產油國大幅增產

 

　　另外，國際貨幣基金組織(IMF)再度下調美國今年及明年的GDP增長預測，本年增幅由2.9%降至2.3%，明年更由1.7%降至只有1%。IMF表示，美國的政策重點是必須在不引發經濟衰退的情況下，使薪資和物價增長快速放緩；但在俄烏戰爭、疫情和供應鏈限制之下，避免經濟衰退已愈來愈具挑戰性。歐盟委員會亦表示，將再次下調今年的經濟增長預期，並上調通脹預期，而歐洲經濟研究中心(ZEW)最新經濟形勢預測顯示，7月歐元區的經濟信心指數(-51.1)遠低於預期(-32.8)和上月水平。

 

　　美國總統拜登今日至周六(13至16日)訪問以色列、巴勒斯坦約旦河西岸和沙地阿拉伯。面對國內通脹嚴重、中期選舉壓力加劇，輿論認為拜登此行將重點說服沙特等海灣阿拉伯產油國大幅增產，但市場分析師認為此舉希望很小，石油輸出國組織與盟友(OPEC+)嚴重達不到其產量目標，閒置產能在最近幾個月一直在穩步下降。

 

IEA及OPEC：供應緊張將持續　高盛：只有高油價可遏需求


　　儘管油價再度急挫，但幾家能源機構一致認為供應緊張勢必加劇。國際能源署(IEA)署長比羅爾昨表示，全球性的能源供應緊張局面可能還會進一步惡化，可能還沒見到最差情況。石油輸出國組織(OPEC)對2023年的初步展望認為油市供應緊張情況未見緩解，明年全球石油需求成長將超過供應量的成長100萬桶，為填補這一缺口，OPEC需大幅提高產量，但受投資不足、政治不穩定等因素影響，其成員國6月產量已遠遠低於協議產量。

 

　　高盛分析師早前指，油市這次拋售過度，儘管未來經濟衰退的風險增加，但目前石油短缺問題仍未解決，透過高油價破壞需求成了唯一解困方式，同時庫存也正在下降，接近極低水準。不過，5月初的收盤低點99.43美元應被視為一條近期線，要是被打破，下行壓力可能繼續增強，中短期看有可能在每桶90美元以上至115美元區間交易。

 

內地汽柴油價格兩連跌　分析料有望迎來三連跌

 

　　另方面，據國家發改委消息，自12日24時起汽、柴油價格每噸分別下調360元(人民幣．下同)以及345元，錄得兩連跌。全國平均看，92號汽油每升下調0.28元，95號汽油每升下調0.3元，0號柴油每升下調0.29元。除海南及部分多價區地區外，其餘地區的92號汽油價格將全部回歸至8元。

 

　　今年以來油價持續強勢，在發改委年內總計13輪的調價中，僅有3次油價下調，其餘10次油價均上漲。分析人士測算，由於本調價周期內原油變化率為負值，因此成品油零售限價將繼續下調，而在國際油價持續偏弱運行趨勢下，國內成品油有望在下次調價窗口繼續維持跌勢迎來三連跌。

 

匯證：中海油估值吸引　惟目標價降至12.3元

 

　　匯證發表最新報告，重申對今年下半年布蘭特原油價格預測為每桶100美元。今年石油及天然氣價格上升，為行業開採及勘探創造強大利好，因此維持偏好中海油，股份評級維持「買入」，但目標價由13元下調至12.3元。雖然集團股價年初至今已上升逾20%，表現好於同期恒指，但估值仍然吸引，相當於今年預測市帳率0.7倍及股息收益率13%，由於其在今年初公布了新派息政策，相信收益率可持續。


　　匯證同時將中石化(00386)目標價由4.29元調低至3.9元，維持「持有」評級，預期定價監管將損害其下游利潤，另將中石油(00857)目標價由3.7元下調至3.5元，同樣維持「持有」評級，因其對比同業缺乏正面催化劑。

 

熊麗萍：供應偏緊料油價不至太差　油股有收息因素可續持有


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，油價受供求因素及美元走勢影響，原油供應仍偏緊，而油價下挫主要是擔心經濟放慢令需求減少，但只是目前情況，除非有國家可以大幅增產或OPEC加快增加每日增產量，或能解決將到來的冬季需求問題，但OPEC應不會增產很多，故這段時間只是擔心經濟及受累美元強勢令油價急挫。三桶油如有貨可繼續持有，不過中海油及中石油股價逐級下跌似是欲試低位，不要急於撈貨。油股亦有收息因素，其中中海油派息亦較穩定，而油價料亦不至太差，可看看冬季即第3季尾至第4季整體供求變化，以及歐盟和俄羅斯談判成功與否。

 

　　中海油半日跌1.94%收報9.61元，成交4.2億元；中石油跌1.41%報3.5元，成交1.12億元；中石化則升0.58%報3.49元，曾跌0.03%至3.46元，成交7932萬元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 




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