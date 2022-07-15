【虛幣世界】市場料本次加息達一厘，加密貨幣普遍企穩

由於美國通脹持續飆升，市場預計本次加息可能達一厘之多，美股升跌不一，加密貨幣走勢普遍企穩，其中比特幣站於20500美元水平。另一市場關注點是，加密貨幣貸方Celsius於美國申請破產保護，該公司提交了法庭文件，承認其資產持有12億美元負債；Celsius的採礦部門上個月拍賣了數千台新購買的採礦計算機，而眾所周知的「礦機」價格已跌至接近兩年低點。



此外，NFT交易平台OpenSea解雇了大約 20% 的員工，首席執行官德文·芬澤(Devin Finzer) 表示，加密貨幣冬天和廣泛的宏觀經濟不穩定，這種前所未有的組合正在來襲。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20471.76元(美元．下同)，跌0.57%(24小時比較．下同)；以太幣現報1187.05元，跌0.53%；艾達幣報0.4394元，跌0.52%；瑞波幣報0.3333元，跌0.15%。



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