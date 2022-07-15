《午市前瞻》專家認同斷供風險可控 現價宜吼高息內銀股

恒生指數半日收報20503，跌247點或1.19%，主板成交664.98億元。恒生中國企業指數報7040，跌85點或1.2%。恒生科技指數報4496，跌90點或1.98%。



恒指三大成交股份依次為比亞迪股份(01211)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);比亞迪股份收報296.8元，升13.8元或4.88%，成交40.19億元;騰訊控股收報328.4元，跌6.6元或1.97%，成交35.51億元;阿里巴巴-SW收報104.5元，跌4.2元或3.86%，成交30.87億元。國指三大成交股份依次為比亞迪股份、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報179.4元，跌3.1元或1.7%，成交13.23億元。

(建設銀行網頁截圖)

葉尚志：目前估計斷供風險仍然可控



內地爛尾樓業主斷供風波發酵，內房跌跌不休，內銀股求生欲爆發，多間內銀集體澄清指涉事停供房貸只佔業務一小部分，風險相對可控，此後內銀板塊顯著靠穩。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，事件仍然處於初期階段，內銀以至外資大行等都正估量涉事房貸的實際數目。他指出，現時初步估計金額最少超過10000億人民幣，雖然金額帳面數目大，但內銀實際上仍有多重業務支持，而且現時並非所有房貸全面停供，故認為相關風險仍然受控，只是消息仍會影響大市投資氣氛。



GDP轉差惟消費品零售顯示市況轉好



內地公布第二季GDP按年僅增0.4%，低市場預期的1%增幅，上半年GDP增2.5%。葉尚志指GDP確實差過預期，但指GDP只反映過去一季的經濟狀況，相對股市更為關注最新及未來市況去向，提到與GDP同時公布的「三頭馬車」表現較為樂觀，尤其6月社會消費品零售總額由跌轉升3.1%，反映市況有改善勢頭。但同時首六個月全國房地產開發投資按年減5.4%，降幅較上月擴大，葉尚志指內地樓已「衰到無得再衰」，預期中央將維持對房地產市場「有保有壓」，已比前兩年「只壓不保」為佳。



宜吼高息內銀股



內銀股集體澄清後股價靠穩，葉尚志指現時的確為趁低吸納良機，但強調不應以博反彈或中長線投資為主要考慮因素，而是應該以股息為目標。他指內銀股一向為偏好收息投資者，現時低位正是入手高息內銀股好時機。但他提到要做好長期持貨準備，因中期息及全年息都須時發放，期間或要準備蝕價。現時較高息內銀股可留意9.1厘的建行(00939)；9.5厘的交銀(03328)；10.1厘的農行(01288)及11.4厘的中信(00998)。



受停供房貸事件影響，內銀股受壓，建行今早跌逾1.3%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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