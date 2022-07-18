【虛幣世界】比特幣再失守21000美元，分析料近期幣價積極

上周五美股表現造好，惟加密貨幣走勢未能企穩，其中比特幣失守21000美元水平，分析相信近期比特幣將於18000美元至22000美元水平徘徊，市場關注本月聯儲局加息能否控制美國通脹問題，普遍相信本月聯儲局最起碼加息四分三厘甚至一厘水平。



加密資產管理公司BitBull Capital的首席執行官喬．迪帕斯誇萊（Joe DiPasquale）表示，雖然比特幣本週看到了積極的勢頭，但當你從更廣泛的角度來看，它仍然是區間波動的，並且仍在努力突破 22000 美元的阻力位，相信仍有一波會跌穿底部，預計很多人將會增持。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20824.34元(美元．下同)，升0.12%(24小時比較．下同)；以太幣現報1348.54元，升0.74%；艾達幣報0.4472元，跌0.13%；瑞波幣報0.3489元，升1.6%。



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