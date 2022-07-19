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【虛幣世界】市場料本倫加息只有四分三厘，加密貨幣造好

19/07/2022

　　比特幣重返至22000美元水平，以太幣亦曾升至1600美元後輕微回吐，市場分析相信投資者對全球經濟復甦開始有正面看法，加上預計本輪加息只會加四分三厘，而不是一厘，美股表現先升後回，帶動其他加密貨幣走勢，ETC和SAND分別上漲了13%和10%以上。


　　資產管理公司Arca投資組合管理副總裁 Hassan Bassiri 表示，加密貨幣這一兩個星期表現看好，但仍必須保持謹慎，因為仍然面臨所有這些宏觀經濟逆風，而且目前仍沒有新的資本流入這個空間，目前只是加密貨幣投資者的互相交易。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22314.74元(美元．下同)，跌0.53%(24小時比較．下同)；以太幣現報1558.39元，跌1.43%；艾達幣報0.4882元，跌0.45%；瑞波幣報0.3628元，跌0.66%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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