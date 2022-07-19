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《午市前瞻》專家料油價企穩百美元上行有望 中海油年底試13元

19/07/2022

　　恒生指數半日收報20605，跌240點或1.15%，主板成交448.11億元。恒生中國企業指數報7079，跌88點或1.24%。恒生科技指數報4499，跌74點或1.64%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報331.8元，跌0.8元或0.24%，成交23.11億元；阿里巴巴-SW收報100.8元，跌3.1元或2.98%，成交20.52億元；美團收報188元，跌1.7元或0.9%，成交13.48億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(中海油網頁截圖)

 

溫鋼城：央行議息為股市添暗湧


　　恒指昨日反彈超過500點，惟大市總成交並無大幅增加，今早開市後大市維持偏軟。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指由本月初高位近22200跌至上周五20200水平，出現2000點跌幅後有所反彈亦屬正常，未來各國央行議息，將為後市增添不利因素，但於現水平入市炒波幅風險亦不算大。


　　他預期7月下旬將維持上落市，高位看20700至21000，低位則參考4、5月的支持水平19800，但不可跌穿5月低位19178。

 

歐洲能源荒支撐油價挑戰150美元


　　美國總統拜登結束沙地阿拉伯之行後，當地未公布任何增產消息亦無行動，隔晚油價反彈超過5%，紐約期油重上每桶100美元，溫鋼城指，油價早前回落至90美元水平未再向下，已預期油價大有機會反彈。他估計油組方面從不打算響應美國呼籲增產，因美國由過去石油進口國身份變為出口國，中東國家視之為競爭者下難以出手相助；而且拜登早與沙地阿拉伯王室結怨，沙地礙於面子，不會輕易答應拜登要求。

 

　　故此，溫鋼城預期油價下半年將維持上行趨勢，加上歐洲禁運俄羅斯能源後將進一步推升油價，年底前大有機會達到130美元，150美元亦非完全無可能。三桶油中他較為看好中海油(00883)，短期內油價或先於100美元上落，中海油亦大概於10元位置上落，年底前受惠油價向上，有望突破12元水平並挑戰13元。相對溫鋼城較看淡剛發盈喜的中石油(00857)，因其對油價的敏感度較中海油細，預期股價維持3.5至4元上落。

 

中石油今年以來大致持穩在3.4至4.3元橫行。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

中海油昨天大幅反彈，今早曾升破10元心理關口。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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