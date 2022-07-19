內地疫情升溫大行看淡 體品股餐飲股普遍下挫

內地新冠疫情持續升溫，昨日(18日)全國新增本土新冠病例近700宗，逾20個省份出現本土病例，其中廣西北海市疫情嚴重錄逾200宗病例，而過去兩周各地通報多達10種亞型病毒變異株，其中四川成都發現全新變異株。內需股在疫情復熾下自然無運行，體品股及餐飲股今日(19日)普遍下挫，其中安踏體育(02020)早前發布令人失望的第二季銷售數據，隨即遭多間大行下調目標價，股價一度插逾半成，而海底撈(06862)及九毛九(09922)等餐飲股近日亦遭瑞信降級，今日亦跌逾2%。

(安踏體育網頁截圖)

全國昨新增本土新冠699宗 成都發現全新變異株

昨日全國新增本土確診及無症狀感染合計699宗。國家衛健委公布，18日報告新增確診病例237宗，其中本土病例199宗，含56宗由無症狀感染者轉為確診病例。新增無症狀感染者539宗，其中境外輸入39宗，本土500宗。單計廣西，新增本土確診病例達134宗，均在北海市，含49宗無症狀感染者轉為確診病例，無症狀感染者109宗(其中北海市佔104宗)。消息指國家衛生健康委副主任李斌已在北海指導疫情防控工作。



另外，四川成都爆疫，經基因測序，成都本次疫情屬VOC/Omicron BA.2.12.1變異株(即BG.2進化分支)，在國內本土疫情數據庫中未發現同源序列。該變異株傳播力強，研究顯示傳播速度是BA.2的1.2倍。成都全市酒吧、KTV等各類密閉空間、文化場所暫停營業。

安踏若干實體店停運客流量大跌 次季主品牌零售金額跌中單位數

安踏體育早前公布，今年第二季安踏品牌產品之零售金額(按零售價值計算)與2021年同期相比錄得中單位數的下跌，FILA品牌產品之零售金額按年錄得高單位數的下跌。

集團指，上半年由於內地的疫情反彈，集團遵循各地政府的指引，於特定區域暫停營運若干實體店舖(線下渠道)，因此線下零售業務受客流量顯著下跌及消費意欲減弱帶來的雙重不利影響。集團實施了嚴格的成本控制措施，惟於今年上半年可削減的經營開支不足以完全抵銷疫情影響。

麥格理：疫情不明朗目標價降至116元 瑞銀：目標價降至114元

麥格理發表報告指，安踏體育今年第二季零售銷售數據好於預期，主要受惠於「618」線上推廣令6月有穩健復甦，及線下人流部分恢復，惟與疫情相關的不明朗性揮之不去，集團對今年下半年評論有限，下調今明兩年盈利預測分別1%及4%，反映疫情持續不明朗拖累收入下降的預期，目標價由119元降至116元，維持「跑贏大市」評級。瑞銀則表示，安踏體育第二季銷售數據優於該行預期，惟將目標價由117元下調至114元，以反映下半年新冠疫情反彈和消費疲軟的潛在負面影響，維持「買入」評級。另野村指，雖然安踏體育最壞時間似乎已經過去，但受累區域性爆發疫情和消費者情緒低迷，短期不明朗性仍在，目標價由141.5元降至128.8元，評級維持「買入」。

就另一體品股特步(01368)，摩通近日發表報告指其今年第二季零售銷售增長約15%，優於市場預期，增長亦跑贏安踏主品牌及FILA。另特步發盈喜，預期今年上半年收入及純利按年增長最少35%，符合該行及市場預期，不過為反映疫情的不明朗性，目標價由17.2元降至16.9元，評級維持「增持」。

瑞信：料清零政策下復甦步伐緩慢 降海底撈九毛九評級

另近日瑞信亦發表報告點評內地餐飲股，認為內地雖然地區性放寬防疫措施，但餐飲業仍然因為清零政策而要面對不確定因素。預期人流及餐廳銷售將在下半年逐步復甦，惟料今年銷售將按年跌4.5%。由於預期復甦步伐緩慢，故下調2022年度盈利預測21%至163%，並降2023年度盈測0%至44%。行業中，最看好百勝中國(09987)，其後依次為呷哺呻哺(00520)、周黑鴨(01458)、九毛九(09922)及海底撈(06862)，惟將海底撈評級由「中性」降至「遜於大市」，目標價由16.5元降至14元；九毛九則由「優於大市」降至「中性」，目標價由21元降至20元；周黑鴨予「優於大市」評級，惟目標價由8.8元降至6.5元。



瑞信維持百勝中國為行業首選，是由於其具彈性的商業模式及穩定增長的軌道，而將九毛九的評級下調，是由於年初至今其股價的上行空間有限，亦缺乏新的刺激，下調海底撈評級則是考慮到其估值及不明確的再擴張潛力，而今年疫情復燃影響到海底撈復甦，預期上半年銷售按年跌4%至194億元人民幣，並錄得虧損1.5億元人民幣，主要由於更弱的同店銷售及營運去槓桿。

海底撈今日跌2.37%收報15.68元，九毛九則跌2.25%報17.36元，呷哺呷哺跌1.07%報3.71元，奈雪的茶(02150)跌1.96%報6.01元，百勝中國(09987)跌0.81%報368元。至於體品股，安踏跌3.07%報91.6元，最多跌5.24%至89.55元；李寧(02331)跌2.13%報66.75元，最多跌4.33%至65.25元；特步則跌1.57%報13.84元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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