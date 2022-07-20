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【虛幣世界】投資者看好以太幣合併，虛幣普漲

20/07/2022

　　由於投資者普遍好看好以太幣合併，加上隔晚美股大幅抽升，市場預計本輪加息可能只有四分三厘，而非市場之前預計的一厘，道指升逾700點並創下一個月最大升幅，帶動加密貨幣普遍抽升，比特幣曾突破23000美元水平，最多升至23700美元水平。


　　資產管理公司AdvisorShares首席執行官諾亞哈蒙德表示，加密貨幣感覺目前正處於這個價格低谷中，從底部反彈，然後達到頂部。在過去的一個月裡，以太幣一直在顯著上漲，很高興看到積極的勢頭。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23262.15元(美元．下同)，跌0.58%(24小時比較．下同)；以太幣現報1525.25元，跌1.11%；艾達幣報0.5139元，跌0.25%；瑞波幣報0.3702元，跌0.70%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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