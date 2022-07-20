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傳內地監管機構對滴滴調查完結　科技股普遍造好阿里飆逾4%

20/07/2022

　　據報中國監管機構已完成對滴滴的網絡安全調查，雖將被罰逾10億美元，惟料將解除新用戶註冊禁令及可啟動香港上市，加上美國證券交易委員會(SEC)表示與中國審計談判具建設性，美股納指又升逾3%，港股中概科技股暫懶理監管尚未完全停息，今日(20日)普遍上升，其中阿里巴巴(09988)升逾4%，惟騰訊(00700)續受大股東減持消息困擾，以及遭多間大行降目標價，只升約2%。

 

(滴滴官網圖片)

 

傳滴滴將被罰逾10億美元　惟料撤新用戶註冊禁令啟動港上市

 

　　據《華爾街日報》引述知情人士表示，中國監管機構已完成滴滴的網絡安全調查，準備對滴滴數據洩露事件處以逾10億美元罰款。報道指，這一處罰可能促使中國政府解除對滴滴新用戶註冊的禁令，並允許滴滴的移動應用在國內應用商店重新上架。在這項處罰決定後，滴滴還可能在香港啟動上市計劃。滴滴方面暫未置評，而按滴滴去年總收入273億美元計，逾10億美元的罰款佔全年收入3.7%。


　　滴滴去年6月美國上市，網信辦旋即對集團展開網絡安全調查，指集團違法收集個人信息，並要求停止新用戶註冊，滴滴在上月10日收市後除牌，除牌前報2.29美元，較去年上市價14美元大瀉83.6%。至今已除牌逾一個月，內地仍未公布網絡調查結果。

 

美國SEC：與中國審計談判具建設性　惟不清楚能否達協議

 

　　另外，中美持續就中概股審計監管分歧進行談判，美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler接受《彭博電視》採訪時表示，目前不清楚中美監管當局是否能達成協議，未能判斷能否令約200間的中國公司免於從美國股市除牌退市，惟中美雙方官員在會計守則的談判上具建設性，最終是否可以達成協議，要看中國政府做甚麼選擇，會否予美國審計部門檢查底稿的權限。


　　美國國會設定的最後期限是2024年，如果屆時美國監管仍然不能獲得對中概股審計底稿的全面訪問權限，這些企業將不得不從紐約證交所或納斯達克退市。

 

網信辦就未成年人問題開展專項行動　公安部指要加大監管執法力度

 

　　不過，內地對科網監管並沒停息。中央網信辦等部門將組織開展為期2個月的專項行動，針對未成年人使用頻率高的短視頻直播、社交、學習類APP、網絡遊戲、電商、兒童智能設備等平台，集中解決涉未成年人問題亂象，集中查處散布虛假信息、虛構離奇故事和低俗劇情進行炒作引流、惡意營銷，以及炫富拜金、扭曲審美等，並查處向未成年人提供網絡遊戲帳號租售服務的信息，且督促網站平台不得為未成年人提供網絡主播服務，嚴厲查處誘導未成年人參與直播打賞。

 

　　另公安部網安局日前召開全國公安機關網安部門「百日行動」視頻推進會，要求進一步加大互聯網安全監管和執法工作力度，督促指導互聯網平台進一步落實網絡安全管理責任。

 

交銀料騰訊次季收入跌3%目標價降至454元　瑞信降至437元

 

　　近日多間大行因應對騰訊第二季業績最新預測紛下調目標價。交銀國際預計騰訊今年第二季度總收入為1341億元人民幣，按年跌3%，其中遊戲及廣告分別下跌4%及23%，目標價由495元降至454元，維持「買入」評級。瑞信亦估計騰訊第二季收入按年跌3%，經調整純利按年跌26%，手機遊戲收入按年跌1%，主要因本土表現放緩，加上巨集觀經濟疲弱，期內亦缺乏重點新遊戲推出。料廣告收入跌幅更大，預期按年跌27%，主要受內地封控衝擊，下調目標價近8%至437元，維持「跑贏大市」評級。

 

　　另匯證表示，鑑於行業前景充滿挑戰，對騰訊預測變得更為保守。國內手遊市場第二季料按年增長2%，但疫情常態化下國際市場預期按年跌11%，因此將今年騰訊國內及國際遊戲收入增長率分別下調至持平及下跌4%。另由於消費情緒依然疲軟，微信視頻號可能要到今年第四季才能變現，因此將2022年的廣告收入預測下調至按年跌18%，目標價由520元下調至475元，維持「買入」評級。

 

熊麗萍：監管近尾聲滴滴問題影響小　美團阿里可吼騰訊暫勿低撈


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，內地對科網監管已近尾聲，儘管仍有零星規範整改，至於滴滴，其自身問題較多包括強行在美上市，未知除罰款外還有否其他措施跟尾，但料其他中概股受影響較小，另美國7月料只加息0.75厘令納指表現向好亦利好科技股。

 

　　熊麗萍又指，美團(03690)近兩三個股價相對穩定，市場對其業績預測偏向正面，而其業務較簡單料監管不多，買入後可持有較長時間。而內地對阿里包括對其旗下螞蟻的監管亦漸見清晰，料雲業務及成本控制亦有助其第二季業績表現，如回落至100元具吸納價值，雖短線或升至123元遇阻，但如業績對辦有機會突破。至於騰訊就不單因業績問題令股價走弱，更主要是因南非大股東減持，減持持續多久及數量也不清楚，成了不明朗因素，如騰訊沒了回購股價或進一步下跌，大股東失信減持亦令很多資金不再增持，轉去其他科網股，如持有騰訊暫不宜溝貨。

 

　　中概科技股今日普遍造好，其中阿里半日升4.26%收報105.2元，美團升3.38%報195.5元，騰訊升2.34%報341元，京東(09618)升3.32%報249元，百度(09888)升4.45%報143.3元，嗶哩嗶哩(09626)升8.66%報205.8元，網易(09999)升3.75%報143.8元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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