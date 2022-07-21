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中期業績恐受累內地疫情　友邦遭大行降目標價急插近半成

21/07/2022

　　今年以來恒生指數已錄逾一成跌幅，惟亦有藍籌股表現硬淨仍錄升幅，其中友邦(01299)在今日(21日)之前年內升幅仍逾半成，不過隨著大市進一步走弱，加上有大行下調其目標價，其中大摩更下調超過一成，觸發大量獲利沽盤湧現，今日股價急跌近半成，跌穿80元關，一次過失守50、100及200天平均線。值得一提，友邦將於下月25日公布上半年業績，近期已有多間大行發表報告，均擔心其業績受內地疫情防控措施影響，不過普遍仍給予目標價100元或以上，且公司自3月公布100億美元回購計劃後即密密回購，或對股價有支持。

 

(資料圖片)

 

大摩：因內地封鎖措施及延遲開放　目標價降至111元

 

　　摩根士丹利發表研究報告指，預期友邦保險今年上半年新業務價值按固定匯率計算下降14%，主要是由於內地的防控封鎖措施，在香港和東盟業務的復甦幫助下，第二季度可能比第一季度有所改善，預計今年其降幅將繼續收窄，而由於中國的防控封鎖措施及延遲開放，將目標價由124元下調至111元，予「增持」評級。


　　大摩又指，美國加息或導致今年上半年的主要財務表現出現一些暫時影響，預期相關按市值計價的損失，以及與股息和回購相關的盈餘減少，將對其內涵價值增長產生一些負面影響，惟香港業務在今年首季已實現正增長，預計本地市場和澳門的MCV(內地訪客)業務將進一步改善，但其內地業務在首季仍面臨高基數問題，而次季則受到上海及北京等地封鎖措施重大影響。

 

瑞信降今年新業務價值估算　反映中國業務毛利率受壓

 

　　瑞信因應股票市場和外匯變動，將友邦2022至24年每股盈利預測下調2%，並下調了2022年新業務價值估算以反映中國業務的毛利率壓力和重新開放邊境時間估算的變化，將目標價由102元下調至100元，維持「跑贏大市」評級。


　　瑞信又估計友邦今年上半年新業務價值為16億美元，按實際匯率計算下降14%，按固定匯率下降12%，其中第二季按實際匯率計算下降7%至7.1億美元。今年上半年內含價值750億美元，較去年下半年增長3%，稅後經營利潤則為33億美元，按年增長4%；每股派息0.4港元按年增4%。

 

中金料次季內地疫情對新業務影響大　惟美銀指具長期增長潛力


　　中金則預料友邦新業務價值實質匯率計算按年跌14.6%，固定匯率計算跌12.6%；考慮到上海、江蘇、北京的新業務價值貢獻約佔中國整體業務的50%，中金預計次季內地疫情對公司的新業務帶來較大負面影響。另預計上半年香港市場新業務價值按年跌3%，對應次季按年出現雙位數跌幅。受疫情影響，預計香港代理渠道業務在今年次季受到較大衝擊，惟料澳門業務按年維持快速增長，東盟市場新業務價值按季增長有改善，將今明兩年盈利預測下調5.8%及2%，維持目標價108元及評級「跑贏行業」。

 

　　美銀證券預期今年上半年友邦以實質匯率計算的新業務價值按年下降16%。在主要市場中，受疫情防控措施和長期保障型產品需求疲軟影響，預期中國次季新業務價值表現疲軟，按年跌36%，並料今年內香港與內地未能重開邊境，不過東盟中較小規模的市場則在疫情後錄得改善，且友邦具有長期增長潛力，具有吸引力的風險報酬，予目標價100元及維持「買入」評級，為中國保險板塊中首選。

 

中信建投：料次季新業務價值跌幅顯著收窄　目標價107.2元


　　中信建投証券預期，友邦上半年整體新業務價值按年跌13%，不過單計第二季估計跌幅顯著收窄至4.8%。內地一線城市於第二季受不同程度疫情影響，令友邦內地新業務價值持續受壓，至於香港則受惠於居民疫後保險意識提高，以及銀保渠道貢獻，預期第二季持續呈恢復性增長。另看好友邦具有長期及多區域的營運能力，隨著疫情防控持續趨於常態化，部分區域逐步走向全面開放，估計其負債將會改善，維持「買入」評級，目標價107.2元。

 

　　摩通則將友邦第二季新業務價值預測由原先的8.12億美元下調至7億美元，基於實際匯率，即次季跌8%，上半年跌14%。摩通指友邦中國第二季業務顯著受阻，但注意到上海從今個月起允許壽險代理可面對面銷售，下半年具有復甦和業務擴張的潛力。另預期友邦第二季年化新保費按年僅跌5%，很大程序上獲東盟地區銷售增長支持，予「增持」評級，目標價102元。

 

3月公布100億美元回購計劃　已耗資逾百億港元回購

 

　　雖然友邦業績表現令人有些擔憂，但友邦今年3月11日公布了100億美元回購計劃，其後持續密密回購，或對股價有一定支持。友邦自3月21日首次回購以來，共耗資逾百億港元回購，次數逾80次，回購頻率相當高。單計7月份已回購2319萬股，差不多平均每日均在市場上斥資2000萬美元(約1.6億港元)回購，可見其對公司前景充滿信心，認為目前股價被低估。

 

　　友邦今日跌4.75元收報79.2元，最多跌5.23%低見78.8元，連跌3日，累積跌幅5.38%，成交30.45億元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

 重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 



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