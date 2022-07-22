  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】市場盡消化馬斯克相關消息，比特幣企穩

22/07/2022

　　加密貨幣走勢向好，市場對特斯拉拋售比特幣的消息全部消化，目前比特幣企穩23000美元水平之上，Oanda Americas高級分析師Edward Moya表示，比特幣顯示出潛在突破的跡象，但在特斯拉公佈收益後，這種情況很快就結束了，他提醒交易員不應該對馬斯克對此次出售感到驚訝，這不會改變比特幣的遊戲規則。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23267.79元(美元．下同)，升0.50%(24小時比較．下同)；以太幣現報1589.13元，升0.87%；艾達幣報0.5026元，升0.64%；瑞波幣報0.3680元，升0.33%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

336.000

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

103.300

異動股

09999

網易－Ｓ

153.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 335.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 103.100
  • 09999 網易－Ｓ
  • 153.100
  • 01282 寶新金融
  • 0.039
  • 01299 友邦保險
  • 79.000
股份推介
  • 02276 康耐特光學
  • 4.890
  • 目標︰$5.79
  • 02269 藥明生物
  • 81.000
  • 目標︰$93.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 9.290
  • 目標︰$11.00
  • 00302 中手游
  • 2.210
  • 目標︰$2.52
  • 03692 翰森製藥
  • 16.380
  • 目標︰$16.80
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 353.200
  • 00700 騰訊控股
  • 335.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 103.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
  • 02333 長城汽車
  • 13.300
報章貼士
  • 00151 中國旺旺
  • 6.730
  • 目標︰$7.30
  • 00981 中芯國際
  • 16.960
  • 目標︰$18.00
  • 00992 聯想集團
  • 7.330
  • 目標︰$8.05
熱炒概念股
即時重點新聞

22/07/2022 09:26  《異動股》特步低開近9%，遭丁水波家族等折讓8.5%減持股權

22/07/2022 09:22  【國際要聞】意大利總統宣布解散國會，9月25日提前大選

22/07/2022 09:12  【外圍經濟】普京與沙特王儲通電，強調在OPEC+框架內合作

22/07/2022 08:23  【國際要聞】美國總統拜登確診新冠肺炎，表示症狀非常輕微

22/07/2022 07:50  《匯市走勢》歐洲央行加息半厘，歐元短暫反彈後守穩1.02

22/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒３億人幣，買騰訊沽理想

22/07/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】麥格理大削申洲近半目標兼降級，大和維持網易評級

專題透視
人氣文章

新聞>市場先機

如何判斷黃金何時進入上漲走勢？
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】市場盡消化馬斯克相關消息，比特幣企穩
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》習拜或十日內對話　滴滴收80億元罰單　A場全線跌
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

同遮唔同柄
人氣文章

娛樂情報

綵排MIRROR個唱攰爆 姜濤夜訪酒店探表妹
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

頂輪失衡而導致迷茫？4個瑜伽動作，理清雜亂的思緒，尋回靈感和創造力
人氣文章

Fifty Shades of Love

婊子無處不在？除了綠茶婊，仲有奶茶婊、龍井婊？認清假閨密真面目！你身邊有幾多位「茶藝師」？
人氣文章

Beauty

撫平橘皮、去角質改善肌膚暗沉：111SKIN果酸面膜、Terre De Mars 咖啡磨砂、Caudalie塑身潤膚霜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
醫學界發現：傳統治療配合新型藥物抑制劑，乳癌患者存活延長逾5年！有組織推出資助計劃
人氣文章
4濕疹學童1人受欺凌！父母態度影響子女看待濕疹？港大推免費課程教正面應對
人氣文章
慳電大法｜夏天必學8個冷氣機慳電秘技！溫度愈低耗電愈多？選購冷氣機有咩要留意？睡前要做一個動作 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2022 10:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2022 10:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2022 10:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/07/2022 10:18
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章市場先機22/07/2022
如何判斷黃金何時進入上漲走勢？
人氣文章財經熱話22/07/2022
【虛幣世界】市場盡消化馬斯克相關消息，比特幣企穩
人氣文章中國故事21/07/2022
《神州經脈》習拜或十日內對話　滴滴收80億元罰單　A場全線跌
人氣文章財經熱話21/07/2022
中期業績恐受累內地疫情　友邦遭大行降目標價急插近半成
人氣文章專訪21/07/2022
【譚新強專訪】下半年最重要觀察二十大　香港入境隔離已不合時宜（有片）
人氣文章財經熱話21/07/2022
金沙次季虧損擴大　縱獲大行力撐兼賭場重開股價仍下挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金