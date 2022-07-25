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【陶觀天下】歐央行進取加息　美聯儲探索拐點

25/07/2022

　　歐洲央行跟上各國升息的腳步，宣布結束長達8年的負利率時代，把基準存款利率從-0.5％調升到0％，是歐洲央行11年來首次升息。歐洲央行加息幅度較預期高，歐元匯價能否回復強勢？至於聯儲局積極加息對抗通脹，推動美元持續強勢，聯儲何時才會停止加息？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

　
　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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