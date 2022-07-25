恒大債務重組見進展兼中央再發聲力撐 內房反彈龍湖碧桂園飆半成

內房股近期受累爛尾樓斷供事件股價經多日急跌，適逢中國恒大(03333)新任行政總裁肖恩指，已與多個重要境外債權人就債務重組達成基本共識，加上中央再發聲，提到要因城施策促進房地產市場平穩健康發展，另據報房地產基金已獲准設立，規模最高達3000億元人民幣，內房股今日(25日)借消息反彈，其中上周五(22日)曾創近3年低位的龍湖(00960)升逾6%，為表現最佳藍籌，碧桂園(02007)亦升半成。

(中國恒大網頁截圖)

恒大肖恩：與多家境外債權人達基本共識 全國樓盤復工率達96%

肖恩接受內地傳媒訪問時表示，近期與多個重要境外債權人進行了有效的交流，在債務重組原則和方案框架等達成了基本共識，同時正就附屬公司恒大物業(06666)的可持續經營及接下來的發展，與多方就潛在的合作進行接洽。值得一提，恒大早於3月已傳出，力爭7月底前提出重組方案。肖恩又指，目前公司全國樓盤復工率達到96%，施工人數達標率86%，自去年7月以來，累計完成保交樓任務27.9萬間。即使個別地產項目復工有一定困難，但公司已基本確定項目的復工方案，並積極與業主等各方面溝通。





另恒大和恒大物業分別公布，發現恒大物業約134億人民幣存款，為第三方提供質押保證金，被相關銀行強制執行一事，該質押貸款透過第三方劃轉回流至恒大，雙方正商討償還方案，主要由恒大轉讓資產予恒大物業抵銷相關款項。恒大行政總裁夏海鈞、首席財務官潘大榮和子公司恒大集團的執行總裁柯鵬因參與相關質押安排被董事會要求辭任，恒大物業則有執行董事甄立濤、趙長龍及安麗紅辭任。肖恩表示，134億人民幣用於集團營運和償還境內外債務，暫時未發現個人中飽私囊。





國常會指促房地產市場平穩健康發展 據報房地產基金獲准設立

另方面，國務院總理李克強上周四(21日)主持召開國務院常務會議。會議指出，中國經濟正處於企穩回升關鍵窗口，第三季度至關重要，要推動穩經濟一攬子政策進一步生效，著力穩定宏觀經濟大盤，其中要因城施策促進房地產市場平穩健康發展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。

此外，據REDD報道，國務院上周批准了設立房地產基金的計劃，將用於支持12家出險房企和部分地方政府新近選定的其他房企。該基金首期將從中國建設銀行獲得500億元(人民幣．下同)資金和中國央行300億元的再貸款額度，基金規模最高可達2000億元至3000億元。

摩通指停貸風波或扼殺樓市復甦預期 高盛降內房盈利增長預測

不過，就內房爛尾樓停貸風波再有大行發表報告，其中摩通認為，內地最近的買家拒付房貸風波，可能會扼殺房地產市場復甦預期。市場目前主要擔憂樓市呈螺旋式下降趨勢，對內地經濟產生負面影響。假設內地有20%預售項目將延遲交付，以及50%的受影響買家將暫停支付抵押貸款，預測不良貸款將增加8000億元人民幣，拖欠率上升211個基點。另預期中央政府可能會加強對內房託管帳戶的管理，加劇開發商資金鏈壓力。而對地方政府能否迅速解決問題抱謹慎態度，因其目前面臨的財政困難將大大限制其能力，若未能及時解決問題，巨集觀經濟風險可能會加劇，買家信心可能會進一步惡化，令樓市銷售進一步走弱。



高盛則指，隨著內地房地產市場放緩，影響滲透到內地銀行的抵押貸款償還和資產質素風險中，並可能在不久的將來抑制房地產需求，決定對內房今年下半年新屋開工最新預測向下修訂(從降25%下修至降33%)，進一步將內房企業2022年每股盈利增長預測從4%下調至0%。不過，料內地房地產市場低迷帶來的系統性風險是可以避免的，而當局似乎正在評估形勢並開始採取行動。

溫傑：其他內房情況與恒大不同 只可低吸中海外潤地越地

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，內房急跌後適逢恒大事件令大家舒一口氣，股價有反彈屬正常，但恒大事件只屬恒大本身的事，未必同樣可用於其他內房，其他內房的債務是否同獲展期有極大不明朗因素。內房下半年就只可留意中海外(00688)、潤地(01109)及越秀地產(00123)，但都只可趁低吸納，其他都不宜沾手，因房產銷售持續低迷，銀行借貸緊張，加上7月份有大量高息債券到期，哪些債券捱不住難料，故只揀有央企國企背景而財務狀況較好的內房，其中中海外也只會於21至21.5元買入。

內房股今天普遍上揚，除龍湖及碧桂園兩隻藍籌彈升半成外，上周五(22日)獲控股股東及高管合共斥逾98萬元增持的旭輝(00884)亦由近5年半低位反彈逾一成。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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