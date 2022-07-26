【虛幣世界】市場關注聯儲局議息，加密貨幣普遍下挫

市場關注聯儲局議息，普遍預計加息四分三厘，隔晚美股三大指數升跌不一，而加密貨幣則普遍下挫，其中比特幣跌至21000美元水平，以太幣升穿1500美元後失守，其他主要的山寨幣也出現了虧損，AVAX和MATIC一度下跌超過10%。



Oanda美洲高級分析師Edward Moya表示，加密貨幣普遍走弱，因為投資者等待聯儲局的決定，該決定可能會以加息四份三厘，並重申對抗通脹的承諾；但不斷加劇的地緣政治緊張局勢可能會為美元提供一些潛在的支撐，這可能會拖累風險偏好，從而給加密貨幣帶來壓力。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報21051.78元(美元．下同)，跌1.21%(24小時比較．下同)；以太幣現報1428.30元，跌0.87%；艾達幣報0.4676元，跌1.60%；瑞波幣報0.3335元，跌0.80%。



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