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疑軟銀部署沽貨商湯急插逾半成　低吸此其時？

26/07/2022

　　AI股商湯(00020)上月30日限售股解禁令股價單日暴瀉47%，繼後反覆下挫，現時股價已不止斬半，上周才因公司回購股份見反彈，近日卻見新增約14%股份於中央結算系統(CCASS)中，與其第二大股東軟銀持股量一致，市場憂慮軟銀部署沽貨，商湯股價今日(26日)早段曾急插8.7%，半日仍跌約6%，不過軟銀持股至今帳面僅賺約2億元，會否真的如此心急清倉？而另一主要股東阿里巴巴(09988)跟商湯業務關係密切應不會沽貨，且早前有大行指其有望於下月納入港股通，科指權重料會上升，將吸引資金買入，而估值亦已低於國際同業，加上公司隨時又再回購，現時或是低吸良機。

 

(商湯網頁截圖)

 

CCASS增14%股份料為軟銀持有　現帳面僅賺約2億元

 

　　根據CCASS持股紀錄顯示，商湯上周五(22日)新增約14.12%的股份於系統之中，以當日收市價計，貨值約115億元。而根據去年12月的招股說明書，軟銀SPV持有商湯科技約14.21%的股權，CCASS新增股份與軟銀持股量一致，意味今次轉倉行動或與軟銀關係密切。截至上周五，在CCASS的股份數佔到商湯總流通股的73.15%，而上周四(21日)為59.03%。

 

　　按商湯招股書披露，軟銀在2018年的C+系列融資才入股，及至2020年的D+系列，累計買入約47.3億股，買入價介乎0.2331美元至0.4094美元(約1.82至3.19港元)，合共涉資約111.5億元，不過以商湯昨(25日)收市報2.4元計，軟銀目前持倉市值僅113.5億元，即帳面僅賺約2億元。而以商湯上市價3.85元計，軟銀上市時賺近71億元；以上市高位9.7元計，最多更賺347億元。

 

阿里業務關係密切為主要股東　創投基金成本價僅一個幾毫


　　除軟銀賺少了很多外，其實沽貨離場的創投基金一點也不傷，因為成本價只不過一塊幾毫。只有2020年7月即最後一輪才加入的，入股價才介乎2.77至3.21元之間，如果還未沽貨，才有機會蝕錢。而去年商湯上市前遭美國政府突然列入制裁名單，當時臨時拉伕的幾家中資背景的基石投資者包括徐匯資本、國泰君安及香港科技園創投基金等則較傷。


　　另上月30日主要股東湯曉鷗教授和其他關聯人士已表示自願將股份禁售期延長半年至今年底，剩下就只有軟銀和阿里巴巴兩個主要股東，當中阿里跟商湯有較密切業務關係，阿里雲是商湯客戶。


匯證：估值低於同業有上升空間　光大證券：有望納港股通增科指權重

 

　　市場普遍相信，商湯沽壓與基本因素無關，早前亦有大行力撐，其中匯證指，商湯股價下跌相信是美國投資者因公司被列入中國軍工複合體企業清單而退出，以及上市前投資者獲利所致。商湯股價調整後，其2023財年預測市售率由12.78倍降至5.96倍，低過美國AI龍頭企業Palantir的6.5倍，相信商湯作為中國AI龍頭估值有更大上升空間，公司強大的研發和領先的SenseCore AI基建將推動公司收入增長及營運槓桿，維持「買入」評級，惟目標價由8元下調至5元。


　　光大證券則指，商湯截至6月30日公司市值、流動性均符合進入港股通條件，預計商湯上市滿6個月加20交易日後，有望8月前後納入港股通，屆時北向資金預計將有更多買量需求。另商湯已被納入恒生科技指數，截至6月29日指數權重佔比0.36%，預計科指於9月前後公布二季度調整結果後，商湯權重相應上升，屆時將吸引更多ETF被動投資基金資金，維持「增持」評級。

 

科研支出大暫難轉虧為盈　惟現金儲備充裕可支持回購

 

　　不過，商湯上市後只公布了一次全年業績，即2021年業績，營業額增長36%至47億元(人民幣．下同)，但卻錄得171億元虧損，不過這是公平值變動導致的虧損，經調整的虧損其實是14.18億元，惟仍比前年虧損8.78億元有明顯增加。唯一亮點是毛利由前年的24億大增至32.8億，毛利率高達七成，因只要公司創立了一個AI模型，就可以賣很高價錢，但商湯作為高科技公司需要投入大量科研支出，仍未看到轉虧為盈訊號。


　　另方面，商湯於上周二(19日)公布於當日回購670萬股，每股價格2.1元，涉資1407萬元。根據公司年報披露，公司目前現金儲備充裕，截至2021年12月31日，公司現金及現金等價物以及定期存款總額為215億元人民幣，有力支撐公司行使購回授權以及今後長期發展。

 

　　商湯半日跌6.25%收報2.25元，最多跌8.75%至2.19元，連跌兩日，累積跌幅7.41%，成交2.08億元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉



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