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【虛幣世界】聯儲局加息四分三厘，以太幣大漲

28/07/2022

　　聯儲局宣布加息四分三厘，消息刺激加密貨幣及美股市場造好，其中比特幣一度攀升一成，以太幣更攀升一成六，另外ETC上漲超過 30%，UNI和 AAVE均上漲超過20%。資產管理研究主管凱蒂·塔拉蒂(Katie Talati)表示，市場已經為加息提早定價，但似乎繼續看到股票市場的疲軟，而目前與加密市場的相關性非常高。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22791.82元(美元．下同)，跌0.71%(24小時比較．下同)；以太幣現報1616.47元，跌1.18%；艾達幣報0.5074元，跌0.74%；瑞波幣報0.3580元，跌0.39%。(ul)
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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