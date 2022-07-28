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【美鷹加息】余偉文料港元拆息加快上升　銀行或上調存貸息率

28/07/2022

　　美國聯儲局結束一連兩日議息會議，宣布再次加息0.75厘，聯邦基金利率目標區間，上調到2.25至2.5厘，符合預期，並將按計劃在9月加快縮表，每月縮減規模增至950億美元。

 

（Tony攝）


美國將持續加息 暫未見大量資金外流

　
　　金管局總裁余偉文表示，美聯儲加息符合市場預期，其後的指引不會如過往般具前瞻性，認為往後加息會有比較大的不穩定性，預期美國將會持續加息。他指美國加息周期，不會影響香港貨幣金融市埸穩定，現時貨幣金融市場穩定有序運作。


　　他指出，現時未見大量資金外流現象，在聯匯的設計下，隨著美國加息，港美息差拉闊，導致市場有進行套息交易的誘因，資金便會流出港元，當觸及7.85弱方兌換保證，局方便會買港元沽美元，使港息上升，減低套息交易誘因，當中自然會有港元流出資金體系，屬設計及預期之內，認為市場對此有充分的理解，又指本地銀行總存款在上半年錄得升幅。

　
港元拆息升勢加快 本港銀行或上調存貸息率

　
　　他續指，現時港元短期拆息利率上升速度較中長期為快，隨著港美息差拉闊，預期相關的港元拆息利率上升的趨勢將會持續或加快。個別銀行早前已上調按揭鎖息上限，他表示，隨著港元拆息向上，本港銀行有可能上調存貸息率、包括最優惠利率，市民借貸前，要小心評估利率風險。


　　對於本港樓市，他表示，不擔心本港樓市會出現調整，因金管局對銀行在還款人能力上有較高要求，惟呼籲市民為作出按揭貸款的決定作評估。

　
外匯基金加強防禦性 將增持現金降債券年期

　
　　對於外匯基金投資表現，他表示，上半年相關投資環境很艱難，不同資產類別也在下跌，儘管上半年不少市場都有調整，「往後市場走向唔容易睇」，未來外匯基金將加強防禦性，短期內將增持現金，並降低投資債券的年期。在中長期方面，將作多元化投資，又指其「長期增長組合」的表現較公開市場優勝，建議市民留意外匯基金的中長期表現。


　　對於首季本港銀行特定分類貸款比率錄得升幅，他指出，與樓市或按揭貸款問題無關，而是主要和內地相關貸款有關，由於內地部分房企出現資金困難，相關的特定分類貸款比率或再微升。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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