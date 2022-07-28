  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【美鷹加息】陳茂波：全年經濟增長略向下調　有能力應對外來衝擊

28/07/2022

　　財政司司長陳茂波表示，預期隨著下半年外圍經濟環境轉差，將會影響內地對先進經濟體的出口，也會影響香港出口，又指推動香港經濟增長有三頭馬車，包括出口、消費及投資。在消費方面，若疫情能大致受控，而8月將有消費券推出，相信對消費將有一定提振作用，預期在疫情平穩的情況下，下半年經濟表現將較上半年為好，而全年經濟增長則無可避免地略為向下調整。

 

（Tony攝）


一個半月內加息1.5厘 為41年來首次

　
　　美國聯儲局宣布再次加息0.75厘，聯邦基金利率目標區間上調到2.25至2.5厘。他表示，雖然美國加息速度符合市場預期，但在一個半月內加息1.5厘，是41年來第一次，也是近30年來很少見，而美國經濟動力減弱，將會牽動全球資金流向，以致資產價格改變，部分基本面較弱的經濟體將受到較大壓力。


　　他續指，外圍情況環境持續轉差，將繼續拖累香港的出口表現，雖然內地經濟會進一步改善，但能否完全抵銷先進經濟體經濟轉弱所帶來的影響，目前來說是未能確定。

　
持續加息致資金成本升 影響消費情緒投資信心

　
　　他提及，對於部分企業而言，疫情已對其造成打擊，持續加息也會增加其成本，而資產價格波動也會影響本地消費情緒及投資信心，但強調香港經濟基本面穩固，經常帳長期錄得盈餘，財政儲備豐厚，外匯儲備龐大，絕對有能力應對外來任何衝擊，本港金融體系成熟穩健，能夠處理大量資金進出，儘管美國過去大力收緊貨幣政策，香港金融市場一直運作暢順有序，沒出現任何混亂情況。


陳茂波:本港樓市仍具韌性 加息對銀行構成風險低

 

　　陳茂波表示，在聯匯制度下，美國持續加息，港息無可避免趨升，但本地銀行流動性穩健，經營亦相對穩健，認為美國加息對個別銀行風險情況非常低，認為儘管美國加息，加重了按揭還款人的負擔，但銀行需要為還款人作壓力測試，而還款人需要有一定能力來通過上述測，現時本港業主的持貨能力保持非常穩健（sound），而本地樓市存有較強的剛性需求，認為本港樓市基本面維持韌性，但相關的情緒會較低落。


　　對於內房對本地銀行體系的影響，他回應指，現時正密切留意相關情況，強調沒有找到可以擔憂的原因（cause for alarm），本港銀行對內地發展商採取審慎的借貸政策，而內地發展商所面臨的財政困境，料對本港銀行體系穩定性的影響很有限及很輕微。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

99.150

異動股

01797

新東方在綫

21.400

異動股

01810

小米集團－Ｗ

13.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 32,529.63
    +332.04 (+1.031%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,072.43
    +48.82 (+1.213%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 12,162.59
    +130.17 (+1.082%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升8.478
變動率︰+1.887%
較港股︰+1.05%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌28.759
變動率︰-1.565%
較港股︰-0.32%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌49.280
變動率︰-1.753%
較港股︰-0.65%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌79.517
變動率︰-1.770%
較港股︰-0.48%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升5.330
變動率︰+2.697%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌100.550
變動率︰-2.170%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌25.410
變動率︰-2.569%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌50.910
變動率︰-7.420%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升62.250
變動率︰+5.813%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升164.920
變動率︰+5.799%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升33.845
變動率︰+5.733%
CMCSA
康卡斯特
按盤價(USD)︰跌39.410
變動率︰-9.131%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/07/2022 17:15 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/07/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/07/2022 17:15 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.150
  • 01797 新東方在綫
  • 21.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.000
  • 01999 敏華控股
  • 6.390
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 15.320
  • 目標︰$17.60
  • 01729 匯聚科技
  • 1.720
  • 目標︰$1.82
  • 02666 環球醫療
  • 4.950
  • 目標︰$5.43
  • 00732 信利國際
  • 1.770
  • 目標︰$2.00
  • 01999 敏華控股
  • 6.390
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.150
  • 00700 騰訊控股
  • 320.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
  • 00001 長和
  • 52.300
  • 00939 建設銀行
  • 5.010
報章貼士
  • 06993 藍月亮集團
  • 6.500
  • 目標︰$8.00
  • 02666 環球醫療
  • 4.950
  • 目標︰$5.15
  • 01729 匯聚科技
  • 1.720
  • 目標︰$1.82
熱炒概念股
即時重點新聞

28/07/2022 16:58  《盤後部署》港股連續5日成交少於千億，美團持貨者無須急於離場

28/07/2022 17:18  【政策風向】政治局:要穩定房地產市場，保持金融市場總體穩定

28/07/2022 11:43  【美鷹加息】陳茂波:本港樓市仍具韌性，加息對銀行構成風險低

28/07/2022 18:24  報道指馬雲計劃放棄對螞蟻集團控制權

28/07/2022 17:17  滙控下周二在香港召股東非正式會議，料討論分拆亞洲業務及遷冊

28/07/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒６億人幣，買中海油沽中移動

28/07/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】眾行大削碧桂園碧服目標價，摩通最狠

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【美鷹加息】陳茂波：全年經濟增長略向下調　有能力應對外來衝擊
人氣文章

新聞>財經熱話

【美鷹加息】余偉文料港元拆息加快上升　銀行或上調存貸息率
人氣文章

新聞>財經熱話

美猛加息惟本港銀行續不加P　匯控先升後跌渣打造好　關注兩行業績
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

10個超奇怪公司規矩！男同事不可留長髮？去廁所超過10分鐘出警告信？枱上不准放零食？邊個要求最荒謬？
人氣文章

健康解「迷」

糖尿病人患「糖尿心」風險高2至4倍！特定血檢檢查可評估心臟衰竭風險，每次收費不過千
人氣文章

時事要聞

889人授勳創新高 李家超獲大紫荊
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

盤點香港電影金像獎時尚造型！劉雅瑟中性型格奪影后！陳慧琳華麗長裙、周秀娜性感透視裝，誰最具氣質？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

除了腕錶和家具，Art Deco風格的眼鏡也值得收藏！1930年代的百年古董眼鏡，還能在哪裏尋獲？
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

迷你裙、超低腰，大膽性感！Miu Miu時裝週華麗大轉身，近年炙手可熱！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天吃喝生冷易濕滯、難排汗散熱！「節瓜蓮藕粟米排骨湯」健脾消暑、除煩止渴！
人氣文章
【路路養生路】 自我和解乃養生活命第一步
人氣文章
常飲汽水、酸性飲品易崩牙蛀牙！哪些人最易有牙齒侵蝕？6個防止琺瑯質流失貼士分享
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/07/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/07/2022
【美鷹加息】陳茂波：全年經濟增長略向下調　有能力應對外來衝擊
人氣文章財經熱話28/07/2022
【美鷹加息】余偉文料港元拆息加快上升　銀行或上調存貸息率
人氣文章財經熱話28/07/2022
美猛加息惟本港銀行續不加P　匯控先升後跌渣打造好　關注兩行業績
人氣文章中國故事28/07/2022
《神州經脈》傳中央擬泵水1萬億救爛尾樓　滬綜指三千三得復失
人氣文章FOCUS28/07/2022
【FOCUS】鮑公鴿鷹難辨　小心熊市蜜糖
人氣文章財經熱話28/07/2022
樓價續跌美猛加息　惟可吼低負債高息地產股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金