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《午市前瞻》市場憂慮科網股被逼拆骨風險 太航現價入博財息兼收

29/07/2022

　　恒生指數半日收報20148，跌473點或2.3%，主板成交633.59億元。恒生中國企業指數報6882，跌200點或2.83%。恒生科技指數報4358，跌193點或4.25%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報309.8元，跌11元或3.43%，成交47.74億元;阿里巴巴-SW收報93.4元，跌5.75元或5.8%，成交45.88億元;美團收報178.2元，跌9.8元或5.21%，成交27.61億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

 

(太平洋航運網頁截圖)

 

張智威：拆骨憂慮蔓延騰訊及旗下股份


　　恒指期結日過後，外電引述知情人士表示，馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制，阿里(09988)盤中跌幅逐步擴大至超過5%，其餘科技股跟隨受累，大市跌超過400點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，馬雲考慮放棄螞蟻主要源於《反壟斷法》考量，市場憂慮馬雲放棄螞蟻後，亦將會被迫放棄其他業務，擔心整間阿里會逐步遭拆骨。這股氣氛亦蔓延至其他科技股，如騰訊(00700)亦有被拆骨的風險，故騰訊持股的科技公司如美團(03690)、快手(01024)等亦同樣捱沽。


　　大市方面，張智威恒指下星期大有機會試穿20000點，低見19890，8月市況亦普遍偏弱。


航運股不宜長揸


　　太平洋航運(02343)公布，截至6月30日止中期純利4.65億美元，按年增1.91倍；每股基本盈利9.53美仙；派中期息35港仙，及特別股息17港仙。張智威直指太航派息水平非常吸引，股價近期走勢凌厲，今日更成功突破百天線，現價不妨入手博收息，股價亦可上望至4元水平，建議待收取股息，而股價亦處於4元水平才部署離場。


　　儘管太航中期業績理想，但張智威維持對航運股盈利前景收窄的預期，指全球航運環境改善，高運費環境難持續，第三季業績難維持高增長，故長線不大看好航運股。 

 

太平洋航運中期純利升近2倍，股價最多升逾12%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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